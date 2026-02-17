النائب هشام الحسيني: التوجيهات الرئاسية تعزز الأمن الغذائي وضبط الأسعار ضرورة وطنية

أكد النائب هشام الحسيني ربيع، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بشأن ضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة تمثل خطوة بالغة الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق وارتفاع الأسعار غير المبرر.

وأوضح الحسيني ربيع، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.

وشدد النائب هشام الحسيني، على ضرورة استخدام الدولة لكافة آليات ضبط السوق والأسعار، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق، والتصدي الحاسم للممارسات الاحتكارية والمضاربات، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة، ويحول دون أي محاولات لاستغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار الحسيني ربيع إلى أن ملف اللحوم البيضاء يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، نظرًا لأهميتها كسلعة غذائية رئيسية على موائد المصريين، مؤكدًا أن استقرار أسعارها وتوافرها بكميات كافية يسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن داخل الأسواق وتخفيف الضغط على باقي السلع الغذائية.

وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والأجهزة الرقابية والمنتجين والتجار هو السبيل الأمثل لضمان نجاح هذه التوجيهات على أرض الواقع، وتحقيق الاستقرار المنشود في الأسواق، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويحافظ على قدرتهم الشرائية.