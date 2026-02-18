أول رد من نجم بنفيكا على إتهامات العنصرية لـ فينسيوس جونيور

نفي جيانلوكا بريستياني نجم فريق بنفيكا البرتغالي توجيه أية عبارات تمثل أية إهانة لـ البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد الإسباني.

وقال جيانلوكا بريستياني في تصريحات صحفية: أريد أن أوضح أنني لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور - الذي أساء للأسف فهم ما اعتقد أنه سمعه مني.

وأضاف بريستياني: لم أكن أبدًا عنصريًا مع أي شخص وأندم على التهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد.

كان البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أثار حالة من الجدل بعد نشر بيان رسمي أعقب مواجهة فريقه أمام بنفيكا ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بهدف دون رد.

وقال فينيسيوس في بيانه إن “العنصريين، قبل كل شيء، جبناء، يضطرون إلى وضع قمصانهم في أفواههم ليظهروا مدى ضعفهم”، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات لا تزال تتكرر، سواء في حياته الشخصية أو داخل فريقه.

وأضاف أن ما حدث في المباراة الأخيرة ليس أمرًا جديدًا عليه، في إشارة إلى المواقف التي تعرض لها سابقًا داخل الملاعب الأوروبية، مشددًا على أن هناك من يفترض بهم معاقبة مثل هذه السلوكيات، لكنهم يمنحون مرتكبيها نوعًا من الحماية.

كما عبّر الجناح البرازيلي عن دهشته من حصوله على بطاقة صفراء بسبب احتفاله بالهدف، مؤكدًا أنه احتفال طبيعي يقوم به لاعبو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، وقال إنه لا يفهم حتى الآن سبب معاقبته على ذلك.

وأشار إلى أن ما جرى يعكس تنفيذًا غير موفق للبروتوكول، معتبرًا أن القرار لم يخدم أي هدف حقيقي داخل المباراة.

ورغم الفوز المهم الذي حققه ريال مدريد أمام بنفيكا، أوضح فينيسيوس أنه لا يفضل الظهور في مثل هذه المواقف، خاصة بعد انتصار كبير كان من المفترض أن تتجه فيه العناوين نحو أداء الفريق داخل الملعب، إلا أنه رأى أن الحديث عن الواقعة أمر ضروري.

ويأتي بيان اللاعب في ظل استمرار الجدل حول قضايا العنصرية في الملاعب الأوروبية، وهي القضية التي سبق أن أثارت تضامنًا واسعًا مع فينيسيوس في أكثر من مناسبة خلال المواسم الماضية.