محمد كمال مديراً فنياً لمنتخب مصر للكرة النسائية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تكليف محمد كمال مديرًا فنيًا لمنتخب الكرة النسائية، المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلًا من: إنجي أحمد عطية، مدرب عام ومحمد عرفات، مدرب حراس مرمى، ومحمد عادل، المعد البدني.

وتقدم الاتحاد بالشكر لنادي البنك الأهلي على موافقته على إعارة المدير الفني خلال فترة الإعداد والمشاركة في البطولة، بما يعكس روح التعاون ودعم المنتخبات الوطنية.

في وقت سابق قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة أميرة يوسف المدير الفني عقب هزيمة المنتخب امام بنين برباعية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشابات تحت 20 سنة

وكان منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما تعرض للهزيمة أمام بنين برباعية نظيفه ليودع رسميا التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشابات.