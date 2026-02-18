قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
رياضة

محمد كمال مديراً فنياً لمنتخب مصر للكرة النسائية
عبدالله هشام

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تكليف محمد كمال مديرًا فنيًا لمنتخب الكرة النسائية، المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلًا من: إنجي أحمد عطية، مدرب عام ومحمد عرفات، مدرب حراس مرمى، ومحمد عادل، المعد البدني.

وتقدم الاتحاد بالشكر لنادي البنك الأهلي على موافقته على إعارة المدير الفني خلال فترة الإعداد والمشاركة في البطولة، بما يعكس روح التعاون ودعم المنتخبات الوطنية.

في وقت سابق قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة أميرة يوسف المدير الفني عقب هزيمة المنتخب امام بنين برباعية  في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشابات تحت 20 سنة

وكان منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما تعرض للهزيمة  أمام بنين برباعية  نظيفه ليودع رسميا التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشابات.

الاتحاد المصري لكرة القدم منتخب الكرة النسائية الكرة النسائية كأس الأمم الأفريقية

