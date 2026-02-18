ابعتها لحبايبك.. رسائل تهنئة رمضان 2026

ساعات قليلة تفصلنا عن أول يوم رمضان في مصر2026، وبدأ الجميع في إرسال رسائل تهنئة رمضان2026 للأهل والأصدقاء، حيث يتبادل الجميع الرسائل والصور والفيديوهات لشهر رمضان وسط احتفاء كبير بقدوم الشهر المبارك.

لذا نستعرض معكم أجمل رسائل تهنئة رمضان2026 وكذلك صور تهنئة رمضان ، ورسائل رمضان مكتوبة في السطور التالية لاختيار ما يعجبكم منها وتبادله مع الأهل والأحباب..

رسائل تهنئة رمضان 2026



- كل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يبلغكم رمضان 2026 وأنتم في صحة وسعادة وقرب من الله.

- رمضان كريم، جعله الله شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار لنا ولكم.

- اللهم كما بلغتنا رمضان، فأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان.

- مع أول نسمات رمضان 2026، أهنئكم وأدعو الله أن يكتب لكم الخير والبركة في كل خطوة.

- رمضان فرصة جديدة لصفاء القلوب، فكل عام وقلوبكم أنقى وأقرب إلى الله.

- تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل هذا الشهر بداية لكل خير.

- رمضان مبارك عليكم وعلى أحبابكم، أعاده الله علينا وعليكم أعوامًا عديدة.

تهنئة رسمية بمناسبة رمضان

- اللهم اجعل رمضان 2026 شهر جبر للخواطر وتحقيق للأمنيات واستجابة للدعوات.

- كل لحظة في رمضان هي نفحة إيمانية، أسأل الله أن يرزقكم فيها الطمأنينة.

- أهنئكم بحلول شهر الصيام، وأسأل الله أن يرزقكم حسن الخاتمة والقبول.

- رمضان شهر الخير والبركة، جعله الله شهر فرح وسكينة لكم ولعائلاتكم.

- في رمضان تتضاعف الحسنات، فاغتنموه، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

- أسأل الله أن يجعل صيامكم مقبولًا وقيامكم مشكورًا وذنبكم مغفورًا.

- مع قدوم رمضان 2026، أرسل لكم أصدق الدعوات بأن يملأ الله أيامكم نورًا وسلامًا.

- رمضان كريم، جعله الله بداية لتحقيق أحلامكم ونهاية لكل همومكم.



أجمل عبارات تهنئة رمضان 2026

بلغكم الله رمضان وأعانكم على صيامه وقيامه، وجعل لكم فيه نصيبًا من الرحمة والمغفرة.

أسأل الله أن يكون شهر خير وبركة عليكم، وأن يرزقكم فيه سكينة القلب وصفاء الروح.

مبارك عليكم الشهر الفضيل، جعله الله شهر قبول للأعمال وسترٍ للصحة ورضوانٍ دائم.

رمضان كريم، أسأل الله أن يملأ أيامكم فيه بالخير، ويجبر خواطركم ويحقق أمنياتكم.

كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.

استقبال شهر رمضان2026

مع قدوم شهر رمضان المبارك أسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة يملأ حياتكم بالسعادة والرضا.

أسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة يملأ حياتكم بالسعادة والرضا. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل. أسأل الله العظيم أن يوفقكم لصيامه وقيامه إيماناً واحتساباً.

مع قدوم شهر رمضان المبارك أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك لكم في أيامه ولياليه.

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أرجو أن يتقبل الله منكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا الشهر فاتحة خير وإنجاز تتحقق فيها طموحاتكم وتسمو بها أرواحكم.

نسأل الله الذي أهلّ الهلال وأرسى الجبال أن يبلغكم رمضان وأنتم في أحسن حال.

اللهم اكتب لنا في رمضان قبول الأعمال وغفران الذنوب.

أسأل الله أن يرزقكم في هذا الشهر الكريم السعادة والرخاء والسلام.