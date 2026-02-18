مسلسل المصيدة الحلقة 1.. حنان مطاوع تخترق النظام الأمني لشركة أدوية

شهد مسلسل المصيدة الحلقة الأولى احداثا مثيرة حيث ظهرت حنان مطاوع متنكرة في شخصية تدعى “سو” وتنتحل شخصية فتاة تدعى سكينة وقامت باختراق النظام الأمني لإحدى شركات الأدوية.

بينما ظهر خالد سليم حيث يؤدي دور "مستر ياسين" ويقدم دورات تدريبية لتعليم الرسم للأطفال وخلال أحداث المسلسل استقبل صديقة كريم الذى عاد من ألمانيا وطلب مساعدته لأنه تعرض لعملية نصب وخسر مبلغ مالي كبير .

أبطال مسلسل المصيدة

ومسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

مسلسل المصيدة، احداثه تبدأ حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.