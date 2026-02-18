قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
35 جنيها للفرد الواحد.. الإفتاء تحدد آخر وقت لدفع زكاة الفطر رمضان 2026
أحمد موسى يستعرض خريطة مسلسلات رمضان على شاشة صدى البلد
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
قبل رمضان.. محاضر تموينية على المخابز والأسواق بدمياط
إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين
«كولر» في رسالة بمناسبة رمضان: هذا الشهر يجلب الرحمة والسلام والقوة
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مي سليم تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "روج أسود "

علا محمد

روجت الفنانة مي سليم لشخصيتها في مسلسل روج أسود، الذي تشارك به ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت مي سليم عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي عبر موقع إنستقرام:"لو الست لقت اللي يفهم مشاكلها ومشاعرها أكيد هتعيش في أمان ، ساعدونا نقلل عدد ستات مصر في محاكم الأسرة و نفهم المشاكل اللي بتواجه المرأة في المجتمع".

واضافت :"فعلوا هاشتاج #روج_أسود النهاردة علشان المسلسل يوصل صوت ستات كتير بتعاني من مشاكل و سلوکیات لازم تتغير ، و كل ست تقدر تحكيلنا حكايتها و تقولنا هي شبه مين من شخصيات المسلسل".

وتخوض مي سليم من خلال روج أسود الذي يعرض خلال شهر رمضان 2026 على قنوات النهار والمحور والتليفزيون المصري، إضافة إلى منصة VIU، تجربة درامية مختلفة تحمل طابعاً اجتماعياً إنسانياً، حيث تسلط الضوء في قصتها على قضية سرقة الأعضاء البشرية، من خلال معالجة واقعية تسلط الضوء على معاناة إنسانية حقيقية، وتكشف جوانب مظلمة من هذه القضية الشائكة.

وتجسد مي سليم خلال أحداث مسلسل "روج اسود" شخصية "ريم"، وهي فتاة بسيطة تعيش ظروفاً صعبة مع والدتها، قبل أن تدخل في تجربة زواج تنتهي بمأساة، بعدما تتعرض للخداع من زوجها الذي يستغل ثقتها ويقدم على سرقة كليتها، ثم يتخلى عنها لتواجه مصيراً قاسياً وأزمة نفسية وجسدية كبيرة، في قصة مستوحاة من وقائع حقيقية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، حيث يستعرض مجموعة من القصص المستلهمة من أحداث واقعية لنساء يواجهن أزمات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية، وتلتقي هذه القصص داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، لتكشف عن قضايا تتجاوز الخيانة والانفصال، وتتعمق في أبعاد اجتماعية ونفسية أكثر تعقيداً.

الفنانة مي سليم مسلسل روج أسود منافسات موسم دراما رمضان

