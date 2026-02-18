مي سليم تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "روج أسود "

روجت الفنانة مي سليم لشخصيتها في مسلسل روج أسود، الذي تشارك به ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت مي سليم عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي عبر موقع إنستقرام:"لو الست لقت اللي يفهم مشاكلها ومشاعرها أكيد هتعيش في أمان ، ساعدونا نقلل عدد ستات مصر في محاكم الأسرة و نفهم المشاكل اللي بتواجه المرأة في المجتمع".

واضافت :"فعلوا هاشتاج #روج_أسود النهاردة علشان المسلسل يوصل صوت ستات كتير بتعاني من مشاكل و سلوکیات لازم تتغير ، و كل ست تقدر تحكيلنا حكايتها و تقولنا هي شبه مين من شخصيات المسلسل".

وتخوض مي سليم من خلال روج أسود الذي يعرض خلال شهر رمضان 2026 على قنوات النهار والمحور والتليفزيون المصري، إضافة إلى منصة VIU، تجربة درامية مختلفة تحمل طابعاً اجتماعياً إنسانياً، حيث تسلط الضوء في قصتها على قضية سرقة الأعضاء البشرية، من خلال معالجة واقعية تسلط الضوء على معاناة إنسانية حقيقية، وتكشف جوانب مظلمة من هذه القضية الشائكة.

وتجسد مي سليم خلال أحداث مسلسل "روج اسود" شخصية "ريم"، وهي فتاة بسيطة تعيش ظروفاً صعبة مع والدتها، قبل أن تدخل في تجربة زواج تنتهي بمأساة، بعدما تتعرض للخداع من زوجها الذي يستغل ثقتها ويقدم على سرقة كليتها، ثم يتخلى عنها لتواجه مصيراً قاسياً وأزمة نفسية وجسدية كبيرة، في قصة مستوحاة من وقائع حقيقية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، حيث يستعرض مجموعة من القصص المستلهمة من أحداث واقعية لنساء يواجهن أزمات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية، وتلتقي هذه القصص داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، لتكشف عن قضايا تتجاوز الخيانة والانفصال، وتتعمق في أبعاد اجتماعية ونفسية أكثر تعقيداً.