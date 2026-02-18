لزيادة المشاهدات.. القبض على شخص بث فيديوهات خادشة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص ببث وتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا وحركات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه "له معلومات جنائية" ، وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المُشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.