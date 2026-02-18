الزملوط للقيادات الشعبية: خدمة المواطنين أولوية.. وأعتز بانتمائي للقبائل

أكد اللواء محمد الزملوط، خلال لقائه بعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة مرسى مطروح، أن خدمة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة التكاتف بين الأجهزة التنفيذية والقيادات الطبيعية لتحقيق مطالب أهالي المحافظة في مختلف القطاعات.

وأوضح الزملوط أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة مطروح، في ظل ما تمتلكه من مقومات تنموية واعدة، سواء في القطاع السياحي أو الزراعي أو الاستثماري، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد دفعًا قويًا لعدد من المشروعات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأشار إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها بشكل فوري، يمثل نهجًا أساسيًا في العمل التنفيذي، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح للجميع، وأنه لن يدخر جهدًا في تلبية احتياجات أبناء المحافظة.

وأعرب الزملوط عن اعتزازه بانتمائه للقبائل، مؤكدًا أن قبائل مطروح كانت ولا تزال نموذجًا في الوطنية والتلاحم، ولها دور كبير في دعم الاستقرار والحفاظ على النسيج الاجتماعي، لافتًا إلى أهمية استمرار التعاون بين القيادات الشعبية والأجهزة التنفيذية بما يخدم الصالح العام.

و شدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات الجارية، مع المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات، بما يحقق تطلعات أبناء مطروح نحو مستقبل أفضل.

وقال أن القبائل اصل الكرم واخلاص وظهر ذلك فى تقديرهم الكبير لمحافظ مطروح السابق اللواء خالد شعيب مشيرا اننى أحمد الله اننى ابن من أبناء القبائل مشيرا أن الفضل الاخر وهو اننى ابن من أبناء القوات المسلحة التى تعلمنا منها الانضباط والالتزام والتعاون والجدية

وشدد انه سيتم عقد لقاءات دورية مع العمد والمشايخ والنواب لبحث كافة مشاكل المواطنين مشيرا انه اتى فى مهمة لخدمة أبناء المحافظة تنفيذا للقيادة السياسية .

واوضح ان ابناء مطروح هم اصل الولاء وابناء المحافظة هم أمن مصر الغربي مشيرا انا لا مع ولا ضد انا مع من يخدم مطروح ونسعى لتحقيق ما يمتناه المواطنين.