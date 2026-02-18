قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة توعوية حول القضية السكانية في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نظم فرع المجلس القومي للسكان بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بمدرسة حامد جوهر الإعدادية بنات تحت عنوان «القضية السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع»، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة، من بينها الحديث عن زواج الأطفال وتأثيره على المجتمع، إلى جانب عرض مجموعة من مؤشرات المحافظة السكانية مثل عدد السكان ومعدلات الأمية، بهدف رفع الوعي لدى الطالبات وترسيخ مفهوم الأسرة الصغيرة وأثره في تحسين جودة الحياة.

وشهدت الندوة حضور الأستاذة هاجر محمد مصطفى من المجلس القومي للسكان بالبحر الأحمر، والأستاذة مروة محمد أحمد، مديرة المدرسة.

وفي ختام الندوة، قدم فرع المجلس القومي للسكان شكره لإدارة المدرسة على تعاونها في تنظيم هذه الفعالية التوعوية، مؤكدًا استمرار تنفيذ الندوات والأنشطة التوعوية داخل المدارس لرفع الوعي بالقضية السكانية ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

رؤية مصر 2030.. محافظ أسوان يصدر حزمة من القرارات لإعادة هيكلة العمل التنفيذي

محافظ كفر الشيخ

تفاصيل أول لقاء بين محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ| صور

جانب من اللقاء

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة للمهندس عمرو لاشين لتوليه مسئولية محافظة أسوان

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد