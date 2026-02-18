ندوة توعوية حول القضية السكانية في البحر الأحمر

نظم فرع المجلس القومي للسكان بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بمدرسة حامد جوهر الإعدادية بنات تحت عنوان «القضية السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع»، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة، من بينها الحديث عن زواج الأطفال وتأثيره على المجتمع، إلى جانب عرض مجموعة من مؤشرات المحافظة السكانية مثل عدد السكان ومعدلات الأمية، بهدف رفع الوعي لدى الطالبات وترسيخ مفهوم الأسرة الصغيرة وأثره في تحسين جودة الحياة.

وشهدت الندوة حضور الأستاذة هاجر محمد مصطفى من المجلس القومي للسكان بالبحر الأحمر، والأستاذة مروة محمد أحمد، مديرة المدرسة.

وفي ختام الندوة، قدم فرع المجلس القومي للسكان شكره لإدارة المدرسة على تعاونها في تنظيم هذه الفعالية التوعوية، مؤكدًا استمرار تنفيذ الندوات والأنشطة التوعوية داخل المدارس لرفع الوعي بالقضية السكانية ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.