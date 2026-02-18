قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
محافظات

محافظ البحر الأحمر يعقد أول مجلس تنفيذي ويعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك لبحث عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتأكيد على جاهزية جميع القطاعات الخدمية للعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع، أن جميع الجهات الحيوية بالمحافظة، وفي مقدمتها الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، تعمل في حالة استعداد دائم، مع تفعيل غرف العمليات وربطها بالمراكز والمدن للتعامل الفوري مع أية شكاوى أو أعطال طارئة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق رضا المواطن.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تقديم تقرير يومي من رؤساء المدن بشأن مستوى النظافة العامة، خاصة في مناطق التجمعات، والأسواق، ومحيط موائد الرحمن، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة، حفاظًا على المظهر الحضاري والصحة العامة.

ووجّه محافظ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد بقطاعي الصحة والإسعاف، مع تمركز سيارات الإسعاف في أماكن الازدحام والتجمعات، خاصة خلال أوقات الذروة وقبل الإفطار، إلى جانب دعم المستشفيات والوحدات الصحية بالأطقم الطبية اللازمة.

كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية والمرور الدوري على الأسواق والمحال والمطاعم، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، لا سيما المطابخ المشاركة في إعداد وتجهيز موائد الرحمن، بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية الصحة.

واستعرض محافظ البحر الاحمر استعدادات المديريات الخدمية المختلفة، شملت مديريات الصحة، والإسعاف، والزراعة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والطب البيطري، لضمان توافر السلع الغذائية، وسلامة المعروضات، واستمرار الخدمات دون انقطاع طوال الشهر الكريم.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات المدرجة بجدول الأعمال، من بينها موقف التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، والمتغيرات المكانية، وتقنين أراضي وضع اليد، وأداء المراكز التكنولوجية، فضلًا عن موقف تحصيل الإيرادات، والموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 حتى تاريخه.

وناقش المجلس كذلك مشروعات الرصف العاجلة بعدد من المدن، ومنها طريق مرسى علم - ادفو ، وطريق القصير- قفط، إلى جانب الموافقة على تخصيص أراضٍ للمنفعة العامة بمدينتي مرسى علم وحلايب، دعمًا لخطط التنمية والخدمات .

