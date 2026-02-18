ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة .. بينما غادر منه 10 سفن، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وذكر -بيان صادر عن هيئة الميناء اليوم /الأربعاء/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39 ألفا و230 طنا شملت 4050 طن يوريا و 2975 طن مولاس و 15 ألفا و851 طن كلينكر و 6976 طن جبس معبأ و434 طن كسب صويا و8944 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50 ألفا و987 طنا شملت 7798 طن قمح و6127 طن حديد و5882 طن خردة و1077 طن بلوكات رخام و 11 ألف طن فول و7 آلاف طن كسب صويا و3634 طن كسب عباد و 3030 طن أبلاكاش و 5439 طن بضائع متنوعة.

وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1611 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارده 287 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2491 حاوية مكافئة.

وأفاد البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 62 ألفا و322 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 15 ألفا و837 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6510 حركات.