قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
35 جنيها قيمة زكاة الفطر .. لماذا حددت دار الإفتاء مبلغا بسيطا؟ اعرف التفاصيل
بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر
إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"
علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟
هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي
موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026: فرصة قيادية

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026

قسّم المهام إلى خطوات صغيرة واتبع قائمة واضحة. المكان المرتب يُريح ذهنك ويُساعدك على التركيز. قد يأتيك العون من شخصٍ يُلاحظ اهتمامك حافظ على وتيرة ثابتة وتحلّ بالصبر في انتظار النتائج.

توقعات برج العذراء عاطفيا

أرسل رسالة لطيفة أو ساعد شريكك في مهمة بسيطة لتُظهر له اهتمامك. أنصت جيدًا عندما يتحدث، واطرح عليه أسئلة رقيقة. حافظ على روتينكما اليومي لطيفًا، وضعا خطة هادئة لقضاء وقت ممتع معًا. احترم مشاعر شريكك، وكن صبورًا إذا كانت المشاعر تتطور ببطء. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

مارس تمارين تمدد خفيفة كل صباح، وتوقف لأخذ أنفاس عميقة أثناء العمل. اختر وجبات خفيفة نباتية بسيطة، وتجنب الوجبات الدسمة في وقت متأخر من الليل.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

تجنّب التسرّع؛ فالخطوات المدروسة توفّر الوقت لاحقًا قدّم المساعدة واقبلها، سيُكسبك أسلوبك الثابت الثناء على موثوقيتك، وقد يفتح لك فرصة قيادية صغيرة قريبًا. احتفظ بملف مُنظّم، واحفظ الملاحظات؛ دوّن كل إنجاز، وراجع التقدم المُحرز. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

حدد هدفًا بسيطًا للادخار أسبوعيًا والتزم به. إذا طلب منك أحدهم مالًا، فخذ وقتك للتفكير، ولا تقدم المساعدة إلا إذا كنت قادرًا على ذلك. 

برج العذراء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العذراء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

شيرين عبد الوهاب ومحاميها ياسر قنطوش

370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب

ترشيحاتنا

باير ليفركوزن

ملحق دوري الأبطال.. باير ليفركوزن يحقق فوزًا هامًا خارج ملعبه على أولمبياكوس

الاهلي

لقطات من مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري

سيراميكا كليوباترا

جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في رمضان 2026

بالصور

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد