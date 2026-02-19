قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا
لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران
دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم
غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري
جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاهلي والجونة.. أبرز المباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

يشهد اليوم الخميس 19 فبراير 2026 مجموعة من المباريات الهامة على مستوى البطولات المحلية والدولية، حيث تتصدر مواجهات الدوري المصري والدوري السعودي جدول الأحداث، إلى جانب مواجهات قوية في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

الدوري المصري الممتاز

يستضيف الدوري المصري اليوم ثلاث مواجهات قوية في توقيت متزامن عند الساعة 9:30 مساءً:

  • المقاولون العرب × المصري البورسعيدي – مباراة مهمة للطرفين يسعى فيها كل فريق لتعزيز مركزه في جدول الترتيب.
  • فاركو × بتروجيت – مواجهة تعد بالندية والإثارة بين فريقين يسعيان لتحقيق الفوز وتحسين الأداء الفني في الموسم الحالي.
  • الأهلي × الجونة – لقاء يبحث فيه الأهلي عن النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري، بينما يسعى الجونة لإثبات حضوره في الموسم.

مباريات الدوري الأوروبي

تقام اليوم العديد من المواجهات ضمن منافسات الدوري الأوروبي، تبدأ في الساعة 7:45 مساءً:

  • بران × بولونيا
  • دينامو زغرب × جينك
  • فنربخشه × نوتنجهام فوريست
  • باوك سالونيكا × سيلتا فيجو

وفي الساعة 10 مساءً:

  • سيلتيك × شتوتجارت
  • ليل × النجم الأحمر بلجراد
  • لودوجوريتس رازجراد × فيرينتسفاروشي
  • باناثينايكوس × فيكتوريا بلزن

مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

تنطلق مباريات دوري المؤتمر الأوروبي في توقيتين رئيسيين:

  • الساعة 7:45 مساءً: إف سي نوح × أي زد ألكمار، كوبس × ليك بوزنان، سيجما أولوموك × لوزان، زرينيسكي موستار × كريستال بالاس.
  • الساعة 10 مساءً: دريتا × سيليي، ياجييلونيا بياليوستوك × فيورنتينا، شكينديا 79 × سامسونسبور، أومونيا نيقوسيا × رايكا

الدوري السعودي للمحترفين

يستضيف الدوري السعودي اليوم ثلاث مباريات قوية في تمام الساعة 9 مساءً:

  • الأهلي × النجمة
  • الخلود × الرياض
  • الاتفاق × الفتح


 


 


 

