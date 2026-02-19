الاهلي والجونة.. أبرز المباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026

يشهد اليوم الخميس 19 فبراير 2026 مجموعة من المباريات الهامة على مستوى البطولات المحلية والدولية، حيث تتصدر مواجهات الدوري المصري والدوري السعودي جدول الأحداث، إلى جانب مواجهات قوية في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

الدوري المصري الممتاز

يستضيف الدوري المصري اليوم ثلاث مواجهات قوية في توقيت متزامن عند الساعة 9:30 مساءً:

المقاولون العرب × المصري البورسعيدي – مباراة مهمة للطرفين يسعى فيها كل فريق لتعزيز مركزه في جدول الترتيب.

فاركو × بتروجيت – مواجهة تعد بالندية والإثارة بين فريقين يسعيان لتحقيق الفوز وتحسين الأداء الفني في الموسم الحالي.

الأهلي × الجونة – لقاء يبحث فيه الأهلي عن النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري، بينما يسعى الجونة لإثبات حضوره في الموسم.

مباريات الدوري الأوروبي

تقام اليوم العديد من المواجهات ضمن منافسات الدوري الأوروبي، تبدأ في الساعة 7:45 مساءً:

بران × بولونيا

دينامو زغرب × جينك

فنربخشه × نوتنجهام فوريست

باوك سالونيكا × سيلتا فيجو

وفي الساعة 10 مساءً:

سيلتيك × شتوتجارت

ليل × النجم الأحمر بلجراد

لودوجوريتس رازجراد × فيرينتسفاروشي

باناثينايكوس × فيكتوريا بلزن

مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

تنطلق مباريات دوري المؤتمر الأوروبي في توقيتين رئيسيين:

الساعة 7:45 مساءً: إف سي نوح × أي زد ألكمار، كوبس × ليك بوزنان، سيجما أولوموك × لوزان، زرينيسكي موستار × كريستال بالاس.

الساعة 10 مساءً: دريتا × سيليي، ياجييلونيا بياليوستوك × فيورنتينا، شكينديا 79 × سامسونسبور، أومونيا نيقوسيا × رايكا

الدوري السعودي للمحترفين

يستضيف الدوري السعودي اليوم ثلاث مباريات قوية في تمام الساعة 9 مساءً:

الأهلي × النجمة

الخلود × الرياض

الاتفاق × الفتح











