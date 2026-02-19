سول: ارتفاع صادرات السيارات بفضل الطلب على الأنواع الصديقة للبيئة

قفزت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 21.7% على أساس سنوي في يناير بفضل الطلب القوي على الطرازات الصديقة للبيئة وزيادة عدد أيام العمل.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد في سول في تقريرها وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم /الخميس/ - إن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت 6.07 مليارات دولار في الشهر الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى لأي شهر يناير، ويرجع ذلك إلى الطلب القوي على السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.

وارتفعت صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 21.2% على أساس سنوي إلى 780 مليون دولار، بينما قفزت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 85.5% لتصل إلى 1.71 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، أن أداء يناير يعزي إلى زيادة عدد أيام العمل في يناير مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث في يناير عام 2025، جاءت عطلة عيد رأس السنة القمرية في يناير، مما أدى إلى تقليل عدد أيام العمل.

وبحسب الوجهة، زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.2% على أساس سنوي إلى 2.66 مليار دولار على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما قفزت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 34.4% إلى 871 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات إلى أمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا بنسبتي 34.1% و30.2% إلى 234 مليون دولار و322 مليون دولار على التوالي.

وفي المقابل، انخفضت الصادرات إلى آسيا والشرق الأوسط بنسبتي 30.1% و0.5% إلى 325 مليون دولار و416 مليون دولار على التوالي.

وفي السوق المحلية، سجلت المبيعات المحلية 120,787 وحدة في الشهر الماضي بزيادة نسبتها 14% عن العام الذي سبقه.