رئيس الوزراء الهندي يعلن إطلاق رؤية بلاده لمجال الذكاء الاصطناعي
ناقد فني: 22 مسلسلًا في رمضان وتنوع لافت بين الاجتماعي والتاريخي
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
الأسهم الآسيوية عند قمم قياسية بدعم التكنولوجيا

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ ش أ

سجّلت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم الخميس، مدفوعة بمكاسب قوية في أسهم قطاع التكنولوجيا، ما ساعد الأسواق على تجاوز حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن توجهات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ففي أستراليا، بلغت الأسهم مستوى قياسياً جديداً بدعم من أسهم شركات التعدين والبنوك، بينما واصلت الأسواق الكورية الجنوبية صعودها إلى قمم تاريخية بفضل مكاسب شركات صناعة الرقائق، وعلى رأسها سامسونج.

في المقابل، بقيت أسواق الصين وهونج كونج مغلقة بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وجاء الأداء الإيجابي للأسواق الإقليمية متماشياً مع مكاسب وول ستريت خلال الليل، إذ تجاهل المستثمرون إلى حد كبير الإشارات المتشددة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، واتجهوا لاقتناص الفرص في أسهم التكنولوجيا؛ واستقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500 Futures).

وكان مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي (KOSPI) الأفضل أداءً في آسيا، مرتفعاً بنحو 3% ليصل إلى مستوى قياسي عند 5,673.11 نقطة.

وجاءت المكاسب مدفوعة بأسهم التكنولوجيا، حيث قفز سهم سامسونج بأكثر من 4% إلى مستوى تاريخي جديد، عقب تقارير إعلامية محلية أفادت بأن الشركة تعتزم رفع أسعار رقائق الذاكرة المتقدمة، في ظل الطلب القوي من قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما عززت سامسونج مكاسبها الأخيرة بعد إعلانها في وقت سابق من الشهر الجاري بدء الإنتاج الضخم لرقائق HBM4، وهي مكون أساسي في معالجات الذكاء الاصطناعي.

ورغم صدور بيانات تجارية أضعف من المتوقع لشهر يناير، واصلت الأسواق الكورية مكاسبها، إذ قفزت الصادرات بنحو 34% بدعم من الطلب الخارجي على الرقائق.

وفي أستراليا، صعد مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي (S&P/ASX 200) بأكثر من 1% ليبلغ مستوى قياسياً عند 9,118.30 نقطة، مدعوماً بمكاسب في أسهم شركات التعدين والبنوك الكبرى.

وعلى نطاق أوسع، ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني (Nikkei 225) بنسبة 0.9% بدعم من أسهم التكنولوجيا، فيما استفادت القطاعات التصديرية من تراجع الين. كما صعد مؤشر توبكس الياباني (TOPIX) بنسبة 1%.

وفي سنغافورة، ارتفع مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري (Straits Times Index) بنسبة 1%، بينما زادت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي (Nifty 50) بنسبة 0.3%، مع توقعات بحدوث عمليات شراء انتقائية في أسهم التكنولوجيا المحلية بعد تراجعاتها الأخيرة.

الأسهم الآسيوية أسهم قطاع التكنولوجيا أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسواق الكورية الجنوبية

