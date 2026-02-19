لقب «صوت مصر» يصاحب اسم أنغام على تتر «اتنين غيرنا»

طرحت أمس، الأربعاء، أولى حلقات مسلسل"اتنين غيرنا"، بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين، على قناة on.

وقدمت الفنانة أنغام تتر العمل، حيث سبق اسمها لقب “صوت مصر”، بينما تم حذف أسماء الأبطال من شارة البداية.

مسلسل “اتنين غيرنا” يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول مدرب رياضي يعمل في مدرسة دولية يعيش حالة عزلة نتيجة ماضيه وعلاقاته، ثم يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تمر بأزمات شخصية، ما يشكل نقطة تحول في حياته وقصة تجمعهما بالرغم من الصعاب.

مسلسل “اتنين غيرنا” بطولة الفنان آسر ياسين، دينا الشربيني، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، فدوى عابد، هنادي مهنا، سحر رامي، بسنت شوقي، صفوة، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.





