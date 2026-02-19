وزيرة الثقافة تعتمد برنامج فعاليات شهر رمضان

اعتمدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، برنامج فعاليات وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان «رمضان مصري»، والذي يضم أكثر من 4560 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بالقاهرة والمحافظات.



وأكدت وزيرة الثقافة أن برنامج رمضان هذا العام يحمل ملامح الهوية المصرية المتفردة والمميزة، ويعكس ثراء التراث وتنوع الإبداع المعاصر، مشيرة إلى حرص الوزارة على أن يكون البرنامج شاملًا لكل فئات المجتمع، ومعبّرًا عن روح الشهر الكريم وقيمه الإنسانية والثقافية، كما حرصنا على أن تقام الفعاليات والأنشطة في كافة أنحاء الجمهورية من خلال قصور وبيوت الثقافة.وجاءت الفعاليات كالآتي:



· الهيئة العامة لقصور الثقافة



تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامج «ليالي رمضان الثقافية والفنية» لعام 1447هـ / 2026م، عبر سلسلة مكثفة من الفعاليات المتنوعة، احتفالًا بشهر رمضان المبارك في إطار برامج وزارة الثقافة المصرية؛ حيث تقدم الهيئة أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى خلال شهر رمضان في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى مئات الفعاليات المقدمة بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة بجميع المحافظات على مدار الشهر الكريم.



- برنامج «راوي من بلدنا» والمقهى الثقافي



حيث يتضمن البرنامج «راوي من بلدنا» للسيرة الهلالية لفرقتي محمد عزت وعز الدين نصر الدين، تقديم الشاعر د. مسعود شومان، إلى جانب برنامج المقهى الثقافي الذي يضم أمسيات شعرية وفقرات فنية، ويتضمن ندوات عن الحائزين على جوائز الدولة 2025 وشهادات حول تجاربهم الإبداعية ومسيرة حياتهم، ويشارك بها د. مسعود شومان، ود. خالد أبو الليل، ود. خيري دومة، وأحمد الشهاوي، وفاطمة المعدول، ودعاء جمال، وأحمد ياسر فتحي، وإبراهيم أبو سمرة، وأحمد درويش.



- برنامج «عطر الأحباب» وندوة أدب البادية



ويشمل البرنامج أيضًا «عطر الأحباب» عن المبدعين الراحلين عبد القادر عيد عياد، ود. محمد السيد إسماعيل، وصلاح فاروق، ومحمد عزت، ويتحدث عنهم د. حمدي سليمان، ومحمود الشربيني، وعبد الله السلايمة، ومحمد نوار، بالإضافة إلى ندوة عن أدب البادية يشارك بها مسعد أبو بدر ومنصور القديري.- واحة الشعراء



كما يقدم برنامج «واحة الشعراء» الذي يستضيف يوميًا مجموعة من أبرز الشعراء من جميع المحافظات، بمصاحبة فقرة فنية يقدمها الفنانون حسن زكي، وعلي إسماعيل، وعهدي شاكر، وأحمد صالح، وعبد الله رجال، وأحمد إسماعيل، ويدير الأمسيات شعبان ناجي، ومدحت العيسوي، وسعيد شحاتة، ومحمود دوير، وطارق عمران، ود. حمدي سليمان، ووسام جار النبي الحلو، ود. مصطفى القزاز، والسعيد المصري، وعزت إبراهيم، ود. محمود ذكري.



- إضاءات حول إصدارات الهيئة



ويتضمن البرنامج أيضًا «إضاءات حول إصدارات الهيئة» من خلال حفلات توقيع ومناقشات كتب، من بينها: «لجنة التأليف والنشر والترجمة.. الكتيبة الطليعية للثقافتين المصرية والعربية» لأمل سالم، و«مطبعة البابي الحلبي ودورها في حركة الطباعة والنشر في مصر والعالم العربي» لد. أشرف مؤنس، و«فريدة.. أمي اللي باعت عفشها» لسعيد شحاتة، و«رحلة العائلة المقدسة» لصلاح عبد الحليم، و«وجوه كثيرة لرجل واحد» لفكري عمر، و«خرائط الوحدة» لمحمود عبد الدايم، و«المكان بين الواقع والخيال السردي» لسيد الوكيل، و«المرأة في البادية» لأحلام أبو نوارة، و«حكاية مصر الجديدة» لفؤاد مرسي، و«المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم» لد. شيماء عيد، و«بين سطوة الصورة وسلطة المبدع» لد. أمل الجمل، و«فن الإعلان في عصر الذكاء الاصطناعي» لد. دعاء الدسوقي.



- ورش الأطفال والموهوبين والمعارض



ويشمل البرنامج كذلك فقرات للموهوبين، وورش حكي وفنون للأطفال وذوي القدرات الخاصة، ومعارض حرفية.



- الأنشطة المجتمعية والدمج الثقافي



وتحتضن الحديقة الثقافية باقة متنوعة من الأنشطة التي تمزج بين الإبداع والمتعة والمعرفة، ويشمل البرنامج فقرات للموهوبين، إلى جانب ورش ومعارض مخصصة للجمعيات الثقافية وذوي القدرات الخاصة، تأكيدًا على دمج جميع فئات المجتمع في المشهد الثقافي. كما تتضمن الفعاليات برنامجًا متكاملًا من الورش الفنية والثقافية وورش الحكي الموجهة للطفل، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية يومية للأطفال وتوزيع هدايا من مجلات «قطر الندى» على الفائزين، وتشهد كذلك معرض إصدارات الهيئة، ومعرضًا للحرف التراثية والتقليدية، ليشكل الحدث مساحة نابضة بالحياة تعكس روح رمضان وقيمه في أجواء من البهجة والتنوير.



- قصر ثقافة روض الفرج (10–21 رمضان)



وفي قصر ثقافة روض الفرج، خلال الفترة من 10 حتى 21 رمضان، تقام مجموعة من العروض الفنية وتنطلق يوميًا في الثامنة والنصف مساءً، وتتنوع بين عروض الإنشاد الديني والموسيقى العربية والكورال وأغاني الشباب، وتقدمها فرق بورسعيد والشرقية وسوهاج والنيل والفيوم والبحيرة والأنفوشي والنمسا بالأقصر وتمي الأمديد للإنشاد الديني، وفرق كفر الشيخ والأنفوشي والبحيرة وبورسعيد وبني سويف ومصطفى كامل وطنطا والتذوق والقاهرة للموسيقى العربية، إلى جانب فرقة التنورة التراثية، وقصور الثقافة لأغاني الشباب، وكورال الجيزة، والنيل للآلات الشعبية.



- البرنامج الفني وورش الحرف بقصر روض الفرج



وتتواصل الأجواء الرمضانية بالقصر مع برنامج فني ثري، يتقدمه عرض السيرة الهلالية لفرقة الفنان فتحي سليمان، كما تتضمن الفعاليات معارض لنتاج الورش الحرفية والفنية، وورشًا للحرف اليدوية والفنية للشباب والعمال والقرية ورواد القصور المتخصصة والمرأة، فضلًا عن أنشطة أطلس المأثورات الشعبية، ويحظى الطفل بنصيب وافر من البرنامج عبر ورش فنية وثقافية مخصصة له.



- قصر السينما وقصر الإبداع وقصر العمال



وفي أجواء رمضانية، يفتح قصر السينما أبوابه يوميًا من 5 حتى 28 رمضان في الثامنة والنصف مساءً، ليقدم باقة متنوعة من عروض الأفلام والعروض الفنية، إلى جانب حفلات ثقافية وفنية مخصصة للأطفال، وورشًا للفنون التشكيلية والرسم على الوجه، وفي التوقيت ذاته يشهد قصر الإبداع الفني بـ6 أكتوبر وقصر العمال بشبرا الخيمة برنامجًا فنيًا متنوعًا يثري المشهد الثقافي.



- الفعاليات بالمناطق الجديدة الآمنة



وتمتد الفعاليات المركزية خارج القصور لتصل إلى مختلف المناطق، حيث تنظم لقاءات وعروضًا فنية وورشًا للأطفال في حدائق أكتوبر والمحروسة وأهالينا ومعًا، ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة «بديل العشوائيات»، كما تقدم الجمعيات الثقافية محاضرات وأمسيات شعرية حول مظاهر الاحتفال بشهر رمضان والفلكلور المصري المرتبط به، فيما تنفذ برامج المواهب في محافظات المنوفية والعريش والمحلة، وبرامج المرأة في القاهرة وبني سويف وأسوان والشرقية وغيرها، وتضيء السهرات الرمضانية ليالي القرية المصرية بعدد من المحافظات.



- مسابقة «فوازير توت» الرمضانية



وللعام الثاني، تنظم الهيئة مسابقة «فوازير توت» الرمضانية بعنوان «30 مهنة في 30 يوم» للأطفال عبر موقع «توت» الإلكتروني المجاني، وتنطلق المسابقة مع بداية شهر رمضان، حيث تُطرح فزورة يوميًا في تمام الرابعة مساءً طوال الشهر، بهدف تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الأطفال، مع إتاحة التسجيل والإجابة عبر الموقع، واختيار فائز يومي يحصل على جائزة نقدية وهدايا عينية.



ثانيًا: برنامج الأقاليم الثقافية



- إقليم غرب ووسط الدلتا

يشمل إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية ومطروح، وتقام فعالياته بقصر ثقافة الأنفوشي من 8 إلى 19 رمضان، وتتضمن عروضًا فنية وأمسيات شعرية وورشًا ومعارض وندوات دينية واكتشاف مواهب ومعارض كتب.



- إقليم شرق الدلتا

ويشمل إقليم شرق الدلتا الثقافي محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ، وتقام فعالياته بحديقة بنت الشاطئ بدمياط من 12 إلى 21 رمضان، وتتضمن عروض إنشاد ديني وموسيقى عربية وورش فنون تشكيلية وأمسيات شعرية ومحاضرات دينية ومسابقات ومعارض كتب.



- إقليم القناة وسيناء

أما إقليم القناة وسيناء الثقافي، ويضم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء وشمال سيناء، فيستقبل فعالياته بحي المساعيد بشمال سيناء من 10 إلى 21 رمضان، وتتضمن ورشًا للأطفال والحرف اليدوية، وعروض فنون شعبية وموسيقى عربية ومسرح عرائس ورسمًا على الوجه.- إقليم وسط الصعيد



ويشمل إقليم وسط الصعيد الثقافي محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد، وتقام فعالياته بالبهو الملحق بقصر ثقافة الطفل بسوهاج من 10 إلى 19 رمضان، وتتضمن أمسيات شعرية ومحاضرات دينية وعروضًا فنية وورشًا ومعارض.



- إقليم جنوب الصعيد

كما يشمل إقليم جنوب الصعيد الثقافي محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وقنا، وتقام فعالياته بقصر ثقافة الغردقة من 11 إلى 20 رمضان، وتتضمن عروضًا فنية وابتهالات وإنشادًا دينيًا، وورشًا حرفية، وأنشطة للأطفال، ومعارض فنون وأشغال يدوية وكتب.



· المجلس الأعلى للثقافة



ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، برنامجه الثقافي والفني لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ / 2026م، تحت شعار «رمضان… نور وإبداع»، حتى الجمعة 30 رمضان الموافق 20 مارس 2026م، ويضم البرنامج نحو 262 فعالية متنوعة، تشمل محاضرات وندوات حضورية وأونلاين، وأمسيات شعرية، ومعارض فنية، وعروضًا موسيقية ومسرحية، إلى جانب ورش وأنشطة مخصصة للأطفال، بما يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية.



وتقدم الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية 18 فعالية تمتد حتى 29 رمضان، تتنوع بين محاضرات حول العادات والتقاليد الرمضانية في عدد من الدول العربية، وندوات فكرية وأدبية، وأمسيات تراثية وثقافية.



وتشمل هذه الفعاليات ندوات حول «رسالة الغفران ونورانيات الشعر الصوفي»، و«نور القاهرة وأثر ابن الهيثم»، و«رمضان في عيون الرحالة والأدباء»، و«أيام العزة والكرامة» احتفالًا بذكرى العاشر من رمضان، إلى جانب أمسيات «السيرة الهلالية» بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.



كما تتضمن الفعاليات سلسلة من المحاضرات الأونلاين حول العادات الرمضانية في مصر وتونس والسودان وفلسطين وليبيا وسوريا، يقدمها نخبة من الباحثين والمتخصصين، بما يساهم في توثيق التراث الشعبي وتعزيز الوعي الثقافي.- حفل افتتاح احتفالي لبرنامج "أهلًا رمضان"



يشهد يوم الجمعة 9 رمضان الموافق 27 فبراير 2026م حفل افتتاح برنامج «أهلًا رمضان» بـالمركز القومي لثقافة الطفل، ويتضمن استقبالًا استعراضيًا، إلى جانب عروض فنية وموسيقية وعروض السيرك القومي، في أجواء احتفالية تعكس روح الشهر الكريم وقيمه الإنسانية.



- 240 فعالية للمركز القومي لثقافة الطفل



ويشارك المركز القومي لثقافة الطفل في البرنامج من خلال تنظيم 240 فعالية ضمن برنامج «أهلًا رمضان»، خلال الفترة من 2 إلى 20 رمضان (20 فبراير – 10 مارس 2026م).



وتقام الأنشطة في المسرح الروماني، والمسرح الصغير، والمسطح الأخضر، وأرض المعارض، وتشمل ورشًا فنية، وعروض عرائس، ومسابقات ثقافية، وألعابًا تراثية، وأنشطة دمج لذوي الهمم، إلى جانب معارض للكتب، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالثقافة والفنون.



- فعاليات الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات



كما تنظم الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات أربع فعاليات رئيسية خلال الفترة من 5 إلى 19 رمضان، تتضمن معرض «أنامل مضيئة» للفنانين الحاصلين على منح التفرغ، وأمسية شعرية بعنوان «اللغة الأم العامية المصرية»، ومناقشة رواية «من الظلام يعودون»، وندوة «غزوة بدر بين الماضي والحاضر».

· قطاع صندوق التنمية الثقافية



ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، برنامجًا رمضانيًا متكاملًا يتضمن تنظيم 116 فعالية فنية وثقافية وتعليمية متنوعة.



- عودة وجيه عزيز

يشهد البرنامج عودة الفنان وجيه عزيز لإحياء حفل غنائي جديد، في لقاء فني يحمل دلالة خاصة، إذ يأتي امتدادًا للعلاقة الفنية التي جمعته بقطاع صندوق التنمية الثقافية منذ بداياته، حيث قام القطاع بإنتاج أول ألبوماته الغنائية عام 1999 دعمًا لموهبته في مرحلة مبكرة من مسيرته الفنية، وتمثل هذه المشاركة حالة من الوفاء المتبادل بين الفنان والمؤسسة الثقافية التي ساهمت في تقديم صوته إلى الساحة الغنائية، ليعود اليوم في تجربة فنية تعكس نضج مسيرته وتطور مشروعه الموسيقي.



ويستضيف البرنامج حفلًا للفنانة منال محيي الدين، إحدى أبرز التجارب الموسيقية المصرية التي نجحت في تقديم آلة الهارب ضمن السياق الموسيقي العربي، عبر مشروع فني يمزج بين الدراسة الأكاديمية والروح الشرقية، مقدمًا نموذجًا للتجديد الموسيقي القائم على الحفاظ على الهوية والانفتاح على آفاق تعبيرية جديدة.



- الإنشاد الديني

ويحضر فن الإنشاد الديني بقوة ضمن فعاليات البرنامج، من خلال حفلات يحييها عدد من أبرز المنشدين، في مقدمتهم الشيخ محمود التهامي، إلى جانب الشيخ إيهاب يونس والمنشد مصطفى جمال، حيث تقدم هذه الأمسيات صياغات معاصرة للتراث الصوفي والابتهالات الدينية التي ارتبطت بالوجدان المصري خلال شهر رمضان.



- تنوع فني ومعاصر

وعقب هذه اللقاءات الفنية البارزة، يقدم البرنامج طيفًا واسعًا من العروض التي تعكس ثراء المشهد الثقافي المصري، من بينها عروض فرقة التنورة التراثية والفنون الشعبية، والسيرة الهلالية، وعروض الأراجوز وخيال الظل، إضافة إلى حفلات موسيقية يشارك فيها عدد من الفنانين والفرق، من بينهم الفنان العالمي جوزيف توادروس، وفرقة صول، وفرقة دربوكا، وفرقة سلطنة، وفرقة فويس باند.



كما يتضمن البرنامج فعاليات فكرية وثقافية متنوعة، منها صالون “ذاكرة الوطن”، وندوة “الصورة تخلد المكان”، وندوة مؤسسة حواس للآثار والتراث، بما يفتح مساحات للحوار الثقافي وتبادل الرؤى بين المبدعين والجمهور.



- ورش فنية وتنمية المهارات

ويشمل البرنامج 71 جلسة من الورش الفنية والتدريبية في مجالات التمثيل والموسيقى والخط العربي والفنون التشكيلية وتنمية مهارات التواصل والإبداع، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والعائلات مثل عروض الحكي الإبداعي “فرحة” و“مغامرة الأصدقاء”، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل القدرات الفنية لدى مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال والشباب وذوو الهمم



· دار الأوبرا المصرية



كما تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، برنامجها الفني خلال شهر رمضان المعظم، والذي ينطلق مساء الخميس 26 فبراير ويستمر حتى الإثنين 9 مارس، على مسارحها: المكشوف، الصغير، معهد الموسيقى العربية، والجمهورية، ويجمع بين الأجواء الروحانية والطرب والعروض المتجددة والسهرات العربية والإسلامية التي تعكس الهوية الثقافية وتعبر عن التراث.



على المسرح الصغير، وفي تمام التاسعة مساءً، تُقام سهرات عربية وإسلامية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسفارات العاملة في مصر لدول باكستان، فلسطين، الفلبين، العراق، تونس، وإندونيسيا، حيث تقدم نماذج من تراثها الموسيقي والغنائي وعاداتها المرتبطة بالشهر الكريم، إلى جانب حفل لفرقة بصمة للإنشاد الديني.



وتبدأ العروض على المسرح المكشوف في التاسعة والنصف مساءً، حيث يحتضن عروضًا لفرق الموسيقات العسكرية، وإيجي تون، والحضرة المصرية، إلى جانب حفل لشيخ المنشدين ياسين التهامي.



ويشهد مسرح الجمهورية حفلًا لفرقة وسط البلد، بينما يستقبل مسرح معهد الموسيقى العربية أمسيتين لفرقتي نور النبي للإنشاد الديني، وأعز الناس للموسيقى والغناء.

ويستمر برنامج الموسم الفني للأوبرا، الذي يضم عروض «اتجاهات عربية» لـ أوركسترا القاهرة السيمفوني، إلى جانب حفلات مركز تنمية المواهب، وفرقة الإنشاد الديني، كما يواصل النشاط الثقافي حضوره عبر نادي السينما وغيرها من الفعاليات، بما يعزز الدور التنويري والثقافي للأوبرا خلال الشهر الكريم· قطاع المسرح



يتضمن برنامج قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وتكريم كوكبة من الفنانين وأبطال الجيش الذين ساهموا في هذا النصر، بالإضافة إلى تسليم جوائز مسابقة “أنا المصري” في موسمها الثامن.



كما يطلق القطاع فعاليات برنامج “هل هلالك” يوم السبت 10 رمضان الموافق 28 فبراير، حيث تتضمن الاحتفالية أنشطة فنية وثقافية متنوعة، وتشهد تكريم مجموعة من أبطال نصر أكتوبر وكوكبة من الفنانين المشاركين في النصر، إلى جانب تسليم جوائز مسابقة “أنا المصري” في موسمها الثامن، بمصاحبة أوركسترا جورج قلته.



ويشارك في فعاليات البرنامج نخبة من نجوم الطرب، منهم الفنان الكبير أحمد الكحلاوي، والفنان محمود التهامي، وعدد من الفرق الغنائية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية. كما يشارك عدد من فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالإضافة إلى مشاركة البيت الفني للمسرح في أوبريت “الليلة الكبيرة” من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس.



وتشمل الفعاليات ركنًا للأطفال يتضمن ورشًا فنية لتنمية المهارات الإبداعية للطفل، بإشراف الفنانة سها كحيل.



- البيت الفني للفنون الشعبية

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، برنامجًا متميزًا خلال شهر رمضان عبر فعاليات “خيمة البالون الرمضانية”، ويتضمن البرنامج عروض السيرك القومي بالعجوزة يوميًا في الثامنة مساءً، بالإضافة إلى مسرحية فرقة تحت 18 بعنوان “مملكة السحر والأسرار”، وعروض للعرائس، وحفلات لشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، وفرقة أنغام الشباب، كما تقدم الفرقة الغنائية الاستعراضية مسرحية “قالك إيه.. قالك آه”.



وتشارك فرقة رضا، والفرقة القومية للفنون الشعبية، وفرقة أنغام الشباب، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية في فعاليات برنامج “هل هلالك” بساحة الهناجر، كما يشارك البيت الفني للمسرح بعرض أوبريت “الليلة الكبيرة” لمسرح القاهرة للعرائس، إلى جانب عروض وورش فنية للأطفال بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب ضمن فعاليات “ليالي رمضان” من 9 حتى 20 رمضان.- مركز الهناجر للفنون

ويقدم مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، ملتقى الهناجر الشهري بعنوان “رمضان ومحبة الأوطان”، تقدمه الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، مؤسس ومدير الملتقى، كما يستضيف المركز مجموعة من المعارض الفنية بقاعة آدم حنين، منها معرض للهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعرض منح التفرغ للمجلس الأعلى للثقافة.- البيت الفني للمسرح

كما يقدم البيت الفني للمسرح مجموعة من العروض المسرحية خلال شهر رمضان، من بينها: مسرحية “أهل الأمانة” على المسرح القومي إخراج أحمد إسماعيل، وأوبريت “الليلة الكبيرة” على مسرح البالون وساحة الهناجر، إلى جانب سهرة رمضانية بعنوان “فرحة رمضان” على مسرح القاهرة للعرائس إخراج شريف عزت، وبرنامج “ليالي رمضان” على مسرح الحديقة الدولية لكورال مسرح الشمس بقيادة أوركسترا محسن صادق.



- المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية



ويشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، بعدد من الفعاليات البارزة خلال شهر رمضان، منها: ليلة حكي وغناء بعنوان “عودة.. طرح الأرض” في ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد الغفار عودة، كتابة مسعود شومان وإخراج سامح مجاهد، وليلة حكي تقدمها الفنانة عزة موسى والمجموعة، وحفل غنائي للفرقة الموسيقية للمركز احتفالًا بيوم الشهيد (9 مارس) ضمن برنامج “هل هلالك”، إلى جانب ليلة إنشاد ديني يقدمها الفنان ماهر محمود إسماعيل، وحفل ختام للاحتفال باليوم المصري للفن الشعبي.



- مكتبة القاهرة الكبرى



وتقدم مكتبة القاهرة الكبرى، بإشراف الأستاذ يحيى رياض، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، تشمل احتفالية “رمضان مع ذوي الهمم”، واحتفالية “القاهرة في رمضان”، ومعرضًا فنيًا بعنوان “رحمة” احتفالًا بالشهر الكريم، وفعاليات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالتعاون مع جروب جيش الشمس، إلى جانب أمسية ثقافية بعنوان “بطولات مجهولة في حرب العاشر من رمضان”، وأمسية ثقافية غنائية بعنوان “كلاسيكيات رمضان” واحتفالات عيد الأم، واحتفالية جمعية ناهد نبض الخير لذوي الإعاقة.



• الهيئة المصرية العامة للكتاب



تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور خالد أبو الليل، برنامجًا متكاملًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية خلال شهر رمضان المبارك، يأتي في مقدمته تنظيم معرض فيصل الرمضاني خلال الأسبوع الثاني من الشهر الكريم، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة المصرية ودور النشر الخاصة، ويصاحبه برنامج ثقافي وفني وأنشطة موجهة للأطفال بالتعاون مع قطاعات الوزارة ووزارة الأوقاف، كما تشارك الهيئة بمعرض للكتاب على هامش الفعاليات التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة، وتعد برنامجًا ثقافيًا وفنيًا وأنشطة للطفل بمركز الشروق الثقافي بمدينة الشروق، إلى جانب تقديم خصومات على إصداراتها بفروعها بالقاهرة الكبرى والمحافظات طوال الشهر الكريم، فضلًا عن إقامة برنامج ثقافي متنوع بمركز الكتاب الدولي، بما يعزز دورها في نشر المعرفة ودعم الحركة الثقافية خلال رمضان.



• الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية



تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، برنامجا متكاملا للأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان المبارك يتضمن باقة متنوعة من الندوات، والورش الفنية، والمعارض التي تستهدف كافة الفئات العمرية، مع تركيز خاص على تعزيز الهوية الوطنية والتراث المصري الأصيل.



أولاً: كنوز التراث والموسيقى في قلب "دار الكتب"

فتتح الإدارة المركزية لدار الكتب فعالياتها من قاعة الاطلاع حيث يقام معرض كتب مخصص للإصدارات التي تتناول فضائل وشعائر شهر رمضان طوال الشهر الكريم.

أما قاعة الموسيقى فتحتفل بذكرى العاشر من رمضان عبر تخصيص ركن للاستماع يضم أسطوانات الموسيقى العسكرية والأغاني الوطنية التي وثقت حرب أكتوبر، إلى جانب إقامة معرض لمستنسخات أندر المقتنيات الموسيقية المتعلقة بالشهر الكريم في النصف الثاني من رمضان.



وتشارك المراكز العلمية بالهيئة بفعاليات ثرية تُقام في "معرض فيصل للكتاب" و"الحديقة الثقافية للسيدة زينب"، منها ندوتي "سفيرات التلاوة في مصر"، "العاشر من رمضان ملحمة عسكرية وإيمانية"، بالإضافة لورشة عمل حول عادات وتقاليد رمضان في أقاليم مصر.

ويقدم مركز تحقيق التراث ورشاً حول "رمضان حول العالم" للكبار والأطفال، وأمسية رمضانية بعنوان "تراثنا المصري في رمضان"، أما مركز الترميم فيعقد ورشة عمل تخصصية بعنوان "كيف نحافظ على مكتبتك" لتعليم الجمهور سبل حماية الكتب.

فيما يقدم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل (28) فعالية متنوعة منها إطلاق المسابقة الدينية الإلكترونية السنوية "كل يوم سؤال" عبر صفحة المركز على فيسبوك من 1 إلى 27 رمضان، بث مقاطع مرئية تعليمية على قناة اليوتيوب تتناول مظاهر الاحتفال، المسحراتي، وتاريخ المساجد الأثرية مثل "عمرو بن العاص" و"أحمد بن طولون"، وتنظم مكتبات القاهرة والجيزة (مثل مكتبات حلوان، الزيتون، وأكتوبر) ورشاً يومية لتعليم صنع الفوانيس، وورش حكي لقصص الأنبياء، وندوات لمكافحة التطرف الفكري.

وتشارك الهيئة في عدة معارض الكتب منها "فيصل للكتاب، احتفالات الليالي الرمضانية للهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض ليالي رمضان الثقافية الثاني للكتاب أمام المنفذ الرئيسي لدار الكتب والوثائق.



• المركز القومى للسينما



يقيم المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، من خلال مركز الثقافة السينمائية برنامجًا مميزًا من العروض السينمائية والأنشطة الثقافية المتنوعة طوال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصه على تقديم محتوى سينمائي تثقيفي وتوثيقي يعكس الهوية المصرية ويحتفي بتراثها الغني، حيث تُعرض الأفلام أسبوعيًا يوم الأربعاء، إذ يشهد يوم 18 فبراير عرض فيلم «الخيامية» للمخرج هاشم النحاس، فيما يُعرض يوم 25 فبراير مجموعة أفلام «معركة الوعي» بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ويُعرض يوم 4 مارس فيلم «في رحاب الحسين»، يليه يوم 11 مارس عرض فيلم «صلاة من وحي مصر العتيقة»، ويُختتم البرنامج الأسبوعي يوم 18 مارس بعرض فيلم «مسجد السلطان حسن».



وفي إطار مشاركة مركز الثقافة السينمائية في الدورة الأولى لملتقى تراث مصر، خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس، يقدم المركز عشرة أفلام من إنتاجه توثق التراث المصري المتوارث والحرف اليدوية الأصيلة، وهي أفلام: «عبده داغر»، «سحر الأواني»، «الخال الأبنودي»، «فن القلة»، «صلاة من وحي مصر العتيقة»، «صناعة الزجاج»، «شد الحبل»، «مملكة الحسين»، «زخارف عربية»، و«صناعة العود»، بما يعكس تنوع الموروث الثقافي المصري وثراء مفرداته البصرية والإنسانية.



وضمن الأنشطة الخاصة، يُعرض الفيلم التسجيلي «عبده داغر – رمز الفن الجميل» على المسرح الصغير بـ دار الأوبرا المصرية، وهو من إنتاج المركز القومي للسينما وإخراج وحيد مخيمر، ويتناول السيرة الفنية للموسيقار الراحل عبده داغر، مسلطًا الضوء على رحلته الإنسانية والفنية التي بدأت من الحارة المصرية بحفظ القرآن الكريم، وصولًا إلى العالمية كأحد أبرز عازفي آلة الكمان.كما يشمل البرنامج عروض نادي سينما الطفل، التي تُقام بحديقة الطفل في تمام الثامنة والنصف مساءً، حيث يُعرض يوم 10 رمضان فيلم «فرسان الجنة»، ويوم 12 رمضان «بوجي وطمطم»، ويوم 14 رمضان «بكار»، ويوم 16 رمضان «قصص الأنبياء»، ويوم 18 رمضان «المغامرون الخمسة»، ويُختتم البرنامج يوم 20 رمضان بعرض فيلم «علاء الدين»، في إطار تقديم محتوى ترفيهي تثقيفي مناسب للأطفال خلال الشهر الكريم.



ويخصص المركز كذلك فعالية لنادي سينما المرأة، تُقام يوم 5 مارس في تمام السادسة مساءً بمركز الثقافة السينمائية، وتتضمن عرضًا ومناقشة لمشروعات طلبة معهد الإسكندرية، دعمًا للمواهب الشابة وتشجيعًا للتجارب السينمائية الجديدة، بما يعكس دور المركز القومي للسينما كمنصة داعمة للأجيال الجديدة من صُنّاع السينما، ومنارة ثقافية وفنية حاضرة بفاعلية خلال شهر رمضان المبارك.