قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة
التأمين الصحي الشامل يُعلن مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: رفع سقف تمويل مبادرة دعم الصناعة إلى 100 مليون جنيه خطوة لتعزيز الإنتاج الوطني

النائب ميشيل الجمل عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ
النائب ميشيل الجمل عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

أكد النائب ميشيل الجمل عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن قرار البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن مبادرة دعم القطاعات الصناعية إلى 100 مليون جنيه، وتمويل العميل والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه، يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية وتوفير سيولة أكبر للمصانع، بما يمكنها من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأوضح الجمل في بيان له، أن زيادة سقف التمويل تعكس استجابة واقعية لاحتياجات المصانع في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة، مؤكدًا أن إتاحة تمويل يصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليوناً، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بدلاً من 100 مليون، يمنح الشركات مرونة أكبر في تمويل رأس المال العامل وخطط التطوير والتحديث.

وأشار عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن تعديل محددات المبادرة بإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة ذات أولوية يعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابياً على الميزان التجاري ويوفر فرص عمل جديدة.

وأضاف الجمل ، أن مبادرات دعم الصناعة التي أُطلقت خلال الفترة الماضية، سواء مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 15%، أو مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه لتمويل خطوط الإنتاج والآلات والمعدات، تمثل حزمة متكاملة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.

كما ثمّن مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدًا أن إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز مستهدفات الدولة في ملف التصدير.

وأشار "الجمل" إلى أن مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً تمثل دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل دوره المحوري في سلاسل الإمداد والصناعات المغذية، لافتاً إلى أهمية استمرار دعم المصدرين من خلال برامج رد أعباء الصادرات التي تجاوزت 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليار جنيه إضافية بدءاً من يوليو 2024، وصرفها خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس تنسيقًا واضحاً بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة متابعة التنفيذ وضمان وصول التمويل إلى مستحقيه بما يحقق أقصى استفادة للاقتصاد المصري.

النائب ميشيل الجمل البنك المركزي المصري القطاعات الصناعية الصناعة الوطنية زيادة الطاقة الإنتاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ترشيحاتنا

المرور

مع أول يوم رمضان.. كيفية تفادى حوادث المرور أثناء الشهر الكريم؟

صورة أرشيفية

أطباء السودان : هناك وسائل قانونية لملاحقة عناصر الدعم السريع

أرشيفية

بـ 250 جنيه ..مفاجأة في أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع رمضان

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد