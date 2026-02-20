أمين الفتوى: خطبة النبي في استقبال رمضان دليل مشروعية الفرح والتهنئة

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك أمر مشروع، ولا يصح قصر التهنئة على العيدين فقط، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعاوى لا تقوم على فهم صحيح لشرع الله سبحانه وتعالى.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي محمد المهدي، مقدم برنامج "صوما مقبولا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الواجب هو فهم الشريعة وفق المنهج الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستحضار هديه العملي في استقبال هذا الشهر الكريم.

وبيّن أمين الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفِ بقبول التهنئة، بل كان يبادر إلى خطاب الناس عند قدوم رمضان، حيث قام فيهم خطيباً قائلاً: «قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر يزاد فيه رزق المؤمن...» إلى آخر الحديث.

وتساءل: أليست هذه فرحة بالشهر وإعلاناً بفضله وبشارةً بقدومه؟ مؤكداً أن هذا الفعل النبوي يدل دلالة واضحة على مشروعية إظهار السرور والتهنئة بحلول الشهر المبارك.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى أمر بتذكير الناس بالأيام العظيمة، فقال تعالى: «وذكرهم بأيام الله»، كما قال: «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب»، وإن كانت الآية واردة في سياق الحج، إلا أن معناها عام في تعظيم كل ما عظّمته الشريعة من الأزمنة والشعائر، ومن ثمّ، فإن تذكير الناس بفضل رمضان والتهنئة بقدومه داخل في هذا الإطار الشرعي العام.