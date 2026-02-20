قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تتعرض لهزة أرضية
النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم 20-2-2026
استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري: حركة المحافظين اختبار حقيقي لخدمة المواطن وتنفيذ توجيهات الرئيس.. ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس السيسي

محمود محسن

نشر موقع صدى البلد الإخباري، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.

مصطفى بكري: حركة المحافظين اختبار حقيقي لخدمة المواطن وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن يوم الإثنين الماضي كانت حركة المحافظين، مشيرا إلى أنه تم بعد التشكيل الوزاري، وتلك المرحلة مقياسها خدمة المواطن.


 

ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حديثه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، قائلا:" أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي".

ويتكوف: نشكر الرئيس السيسي على جهوده لتحقيق السلام في غزة
وجه ستيف ويتكوف مبعوث ترامب،  الشكر للرئيس السيسي على جهوده لتحقيق السلام في غزة.

مفتي الجمهورية: معظم مشكلات البيوت في هذا الزمان أساسها غياب الدفئ الأسري والبعد عن منهج بيت النبوة
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن معظم المشكلات التي تحياها البيوت في هذا الزمان أساسها غياب الدفئ الأسري، إضافة إلى البعد عن منهج بيت النبوة.

رامز جلال لأسماء جلال: ارحمي الشباب اللي شايفين منك الويل
علق الفنان رامز جلال، على الفنانة أسماء جلال قائلا “ارحمي الشباب اللي شايفين منك الويل واسمعي الكلمتين دول،  مفيش حد قادر يلمك فأنا اللي هعرفك حدودك”.

أمين الفتوى: رمضان من أعظم مواسم النفحات الإلهية وعلينا أن نتعرض لها
قال  الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ شهر رمضان يُعد من أعظم الأزمنة التي تتنزل فيها النفحات الإلهية، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها».

بسبب نجاحي الفني.. غادة عبد الرازق: أتعرض لحملات منظمة أو مدفوعة الأجر
قالت غادة عبد الرازق،:"  أنا طول عمري عارفة إيه اللي عملته حلو وإيه اللي عملته مش حلو ومش محتاجة حد يعرفني ، وبزعل لما بلاقي حد بيدخل يشتمني مش بينتقد “

دعيت ربنا ميفضحناش.. إكرامي: موت ابني المفاجئ وأزمة رمضان صبحي كسروا ضهري
قال الكابتن إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر ، إن الأزمة التي مر بها رمضان صبحي زوج ابنته حبيبة ولاعب بيراميدز كانت من أصعب المواقف التي عاشتها الأسرة، مشيرًا إلى أنها كانت لحظة تذلل لله ودعاء مستمر بألا يخذلهم الله أمام الناس وألا يتعرضوا للفضيحة أو شماتة الآخرين، وقلت: "يا رب متفضحناش قدام الناس، ومتشمتش فينا حد ".

من غسيل الأطباق في ميونخ إلى عالم الأعمال.. نجيب ساويرس يكشف أسرار بداياته
كشف المهندس نجيب ساويرس عن تفاصيل غير معروفة من بداياته المهنية، مؤكّدًا أنه يفضل أن يُنادى بـ"نجيب" دون ألقاب، قائلاً: "بحب أكون مختلفًا، حتى لو عرضني ذلك للانتقادات… كده كده مش هخلص، فمش فارقة".

وزير خارجية تركيا: مستعدون لدعم قوة الاستقرار في غزة.. وحل الدولتين أساس السلام
أكد وزير خارجية تركيا خلال كلمته في مجلس السلام استعداد بلاده لدعم قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، مشددًا على أن أنقرة تواصل تحركاتها السياسية والإنسانية لدعم جهود التهدئة وإعادة الإعمار.

مصطفى بكري أسماء جلال الرئيس السيسي دونالد ترامب غادة عبد الرازق

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات

