الأهلي يصل إلى استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة نظيره الجونة المقرر لها اليوم في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الجونة المرتقبة الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق الجونة في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.

تشكيل الأهلي أمام الجونة

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: بلعمري، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، هاني

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وبن رمضان

خط الهجوم: بن شرقي، إمام عاشور، كامويش