عبد المنعم فؤاد : إنكار المسجد الأقصى يخدم أجندة الصهاينة.. ومصر مهد الأنبياء
مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026م.. كم للفرد وآخر موعد لإخراجها؟
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
ممتاز القط: التوريث كانت مؤامرة من الإخوان للسيطرة على الحكم

الكاتب ممتاز القط
الكاتب ممتاز القط
رد الكاتب الصحفي ممتاز القط، على بعض الشائعات التي كانت تقال عنه عندما كان رئيسا لتحرير أخبار اليوم، منها أنه كان «مهندس التوريث»، وأنه كان يهيئ الرأي العام لفكرة التوريث في عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك.

وقال ممتاز القط، إنه لا يريد التوقف عن هذا الكلام، لآن أسهل شئ اتهام شخص بأشياء ليست حقيقة وجميعها شائعات، قائلا:" بحكم عملي كن عضو في أمانة السياسات وبحكم عمه اقترب من شخص جمال مبارك".

وأضاف  ممتاز القط، خلال حواره ببرنامج " لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن عملية التوريث كان جزء من مؤامرة كان يمهد بها الإخوان للاستيلاء على الحكم، وأنه بالعودة لحديث مرشد الإخوان مجدي عاكف، سنجد أنه هو أول من أطلق هذا الأمر خلال حديثه بأحد القنوات.

ولفت إلى أن مرشد الإخوان قال :" ليس لدينا مانع من التوريث، وقيام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بتوريث نجله جمال مبارك الحكم، فمهدي عاكف هو من استخدم هذا التعبير، وإلقاء الطعم للإعلام وللمواطنين".

وأشار إلى أن ما تحدث عنه مرشد الإخوان تواكب مع تولي جمال مبارك كعضو في حزب الوطني الحاكم، وأمين السياسات بالحزب، فالجميع أصبح يتحدث عن هذا الموضوع.

وأوضح أن فكرة التوريث كانت تدور في عقول الإخوان وبعض الأطراف الخارجية، وأن  البعض أصبح يردد ذلك في الشارع.

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب صداع أول يوم رمضان.. ماذا يحدث عند الإفراط في تناول الحلويات في رمضان؟

شربات الحلويات

سر شيرة حلويات رمضان.. خطوات بسيطة لقوام مثالي ولمعان جذاب

صيام الاطفال

تحذير للأمهات.. لا تجبري طفلك على الصيام الكامل

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

