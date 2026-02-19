ممتاز القط: التوريث كانت مؤامرة من الإخوان للسيطرة على الحكم

رد الكاتب الصحفي ممتاز القط، على بعض الشائعات التي كانت تقال عنه عندما كان رئيسا لتحرير أخبار اليوم، منها أنه كان «مهندس التوريث»، وأنه كان يهيئ الرأي العام لفكرة التوريث في عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك.

وقال ممتاز القط، إنه لا يريد التوقف عن هذا الكلام، لآن أسهل شئ اتهام شخص بأشياء ليست حقيقة وجميعها شائعات، قائلا:" بحكم عملي كن عضو في أمانة السياسات وبحكم عمه اقترب من شخص جمال مبارك".

وأضاف ممتاز القط، خلال حواره ببرنامج " لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن عملية التوريث كان جزء من مؤامرة كان يمهد بها الإخوان للاستيلاء على الحكم، وأنه بالعودة لحديث مرشد الإخوان مجدي عاكف، سنجد أنه هو أول من أطلق هذا الأمر خلال حديثه بأحد القنوات.

ولفت إلى أن مرشد الإخوان قال :" ليس لدينا مانع من التوريث، وقيام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بتوريث نجله جمال مبارك الحكم، فمهدي عاكف هو من استخدم هذا التعبير، وإلقاء الطعم للإعلام وللمواطنين".

وأشار إلى أن ما تحدث عنه مرشد الإخوان تواكب مع تولي جمال مبارك كعضو في حزب الوطني الحاكم، وأمين السياسات بالحزب، فالجميع أصبح يتحدث عن هذا الموضوع.

وأوضح أن فكرة التوريث كانت تدور في عقول الإخوان وبعض الأطراف الخارجية، وأن البعض أصبح يردد ذلك في الشارع.