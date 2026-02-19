دموع علي قدورة على الهواء: أمي ضحّت بشبابها من أجلنا ولم تفكر في الزواج بعد أبي

روى مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة تفاصيل مؤثرة عن والدته، مؤكدًا أنها كانت السند الحقيقي له بعد رحيل والده، حيث جمعت بين دوري الأب والأم وتحملت مسؤولية الأسرة كاملة دون أن تفكر في الارتباط مجددًا.

امتنانه الكبير لوالدته

وعبر خلال استضافته في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن امتنانه الكبير لوالدته، مشيرًا إلى أنها كرّست حياتها لتربية أبنائها، وفضّلت أن يكون تركيزها منصبًا عليهم وحدهم، مؤمنة بأنهم مسؤوليتها الأولى والأخيرة.

وأضاف أنها كانت تردد دائمًا بفخر: «أولادي هم رجالي»، في إشارة إلى اعتزازها بهم واعتمادها عليهم.

وأشار إلى أن معاناته مع الفقد لم تتوقف عند وفاة والده، بل تضاعفت برحيل جدته التي كانت قريبة للغاية من قلبه، مؤكدًا أنه لم يتمالك دموعه أثناء الحديث عنها.

وأوضح أنها كانت سيدة بسيطة ومحبّة للخير، محافظة على صلاتها وقريبة من الله، داعيًا لها بالرحمة وأن يسكنها الله فسيح جناته، كما طلب من جمهوره الدعاء لها.

التجارب القاسية

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه التجارب القاسية جعلته أكثر وعيًا بقيمة العائلة، وأكثر تقديرًا لكل من وقف إلى جواره في أوقات الشدة، معتبرًا أن الروابط الصادقة هي الثروة الحقيقية في حياة الإنسان.