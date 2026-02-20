للتجار.. إخفاء السلع الاستراتيجية عن المواطنين في رمضان يعرضك للحبس وغرامة ربع مليون جنيه

تزامنا مع شهر رمضان يلجأ الكثير من التجار الذين يستغلون المواسم لاحتكار السلع واخفائها عن المواطنين لبيعها بسعر أعلى في أوقات الذروة، وهو ما يتناقض مع توجيهات الدولة التي تحرص بشكل مستمر على توفير السلع أمام المواطنين و بسعر مناسب .

وواجه القانون هؤلاء المحتكرين بعقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة ، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.



وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

كما حظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.



ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.