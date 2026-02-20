حملة لمكافحة نواقل الأمراض بالأسواق في دمياط

واصلت فرق مكافحة نواقل الأمراض بالإدارات الصحية بمحافظة دمياط أعمالها داخل الأسواق في ثاني يوم شهر رمضان المبارك، رغم الإجازة، لضمان بيئة صحية وآمنة للمواطنين أثناء فترات الإقبال الكثيف.

يأتي ذلك في إطار الحرص على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.

شملت أعمال المكافحة، تنفيذ أعمال الرش ومكافحة الحشرات داخل الأسواق ومحيطها، واستهداف أماكن تجمع النواقل ومصادر التلوث، ومتابعة الاشتراطات الصحية بالأسواق للحد من انتشار الحشرات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الصحة العامة.

الجدير بالذكر أن الجهود مستمرة دون توقف، حفاظًا على صحة المواطن وبيئة غذائية آمنة خلال شهر رمضان الكريم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور محمد عبد الخالق وكيل الوزارة وتعليمات الدكتورة أماني القرش وكيل الطب الوقائي والدكتورة هدى كراوية مدير المتوطنة وإشراف المهندسة إيمان الزيني مدير إدارة ناقلات الأمراض.