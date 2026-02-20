تعزيز التعاون نحو البحث العلمي المتكامل.. ورشة عمل بعلوم العاصمة

نظمت كلية العلوم بجامعة العاصمة ، ورشة علمية بعنوان: "تعزيز التعاونفي إطار توجه الجامعة الاستراتيجي نحو دعم منظومة البحث العلمي وتعزيز التكامل بين التخصصات المختلفة نظمت كلية العلوم ، ورشة علمية بعنوان: "تعزيز التعاون متعدد التخصصات نحو البحث العلمي المتكامل"، وسط حضور علمي مميز ومناقشات ثرية عكست حرص الجامعة على دعم البحث العلمي التطبيقي ومواكبة التطورات العالمية.

وجاء تنظيم هذه الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، وبريادة الدكتور محمد عبد العزيز وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وقد شهدت الورشة مشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، حيث تم استعراض عدد من الأبحاث العلمية المنشورة التي تعكس تنوع التخصصات وتكاملها داخل الكلية، إلى جانب محاضرات متخصصة تناولت أحدث الاتجاهات البحثية وأدوات دعم العمل العلمي، مع التركيز على الاستخدام الواعي للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يخدم جودة البحث ويرسخ قيم الأمانة العلمية.

وقد أكد الدكتور عماد أبو الدهب على أهمية هذه الورش العلمية في ترسيخ مفهوم التعاون البحثي بين التخصصات المختلفة على مستوى الجامعة، فيما أشار الدكتور مجدي الحجري إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي ضمن خطة متكاملة لدعم الباحثين وتشجيع الحوار العلمي البنّاء، وتعزيز مكانة الكلية كمركز علمي وبحثي فاعل.

وتواصل جامعة العاصمة من خلال تنظيم الورش والمؤتمرات والندوات العلمية أداء دورها الحيوي في بناء مجتمع بحثي متكامل، يسهم في خدمة قضايا المجتمع ودعم خطط التنمية المستدامة، ويعزز من تنافسية الجامعة على المستويين المحلي والدولي.