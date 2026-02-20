مبادرة مطبخ المصرية.. تجهيز 350 وجبة إفطار رمضاني بكفر الشيخ| صور

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فعاليات مبادرة «مطبخ المصرية بإيد بناتها» بقرى مركز قلين، وذلك بالتزامن مع الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

تأتي المبادرة تحت رعاية المستشارة أمل عمار، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ونجحت السيدات المستفيدات من البرنامج التدريبي في إنتاج 350 وجبة غذائية تم إعدادها باحترافية وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبها، أكدت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن المبادرة تمثل نموذجاً حياً لتمكين المرأة اقتصادياً داخل بيئتها المحلية، مشيرة إلى أن الهدف هو بناء قدرات السيدات ليصبحن عناصر إنتاج فاعلة.

وأضافت «شاكر» أن المبادرة تأتي تماشياً مع توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من طاقات النساء وتحويل برامج الدعم إلى مسارات تنموية مستدامة.