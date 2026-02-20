قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل فن الحرب | حيلة ريم مصطفى لكشف خطة يوسف الشريف
نائب ترامب: قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية تجاوز ضد القانون
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة مطبخ المصرية.. تجهيز 350 وجبة إفطار رمضاني بكفر الشيخ| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فعاليات مبادرة «مطبخ المصرية بإيد بناتها» بقرى مركز قلين، وذلك بالتزامن مع الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك. 

تأتي المبادرة تحت رعاية المستشارة أمل عمار، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ونجحت السيدات المستفيدات من البرنامج التدريبي في إنتاج 350 وجبة غذائية تم إعدادها باحترافية وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبها، أكدت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن المبادرة تمثل نموذجاً حياً لتمكين المرأة اقتصادياً داخل بيئتها المحلية، مشيرة إلى أن الهدف هو بناء قدرات السيدات ليصبحن عناصر إنتاج فاعلة.

 وأضافت «شاكر» أن المبادرة تأتي تماشياً مع توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من طاقات النساء وتحويل برامج الدعم إلى مسارات تنموية مستدامة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ المجلس القومي للمرأة إفطار رمضاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

ترشيحاتنا

الرقابة المالية

الرقابة المالية : 930 شركة تزاول نشاط التخصيم بنهاية نوفمبر 2024

يورو

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20-2-2026

وزير المالبة

وزير المالية يكشف عن تفاصيل تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

بالصور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب .. احرص على تناولها

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد