الزمالك يهزم حرس الحدود بثنائية ويستعيد وصافة الدوري
إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج
الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف أصبح الفن صوتًا للشعب في أوقات الأزمات .. وما كواليس دعم أم كلثوم للجيش

منار عبد العظيم

كشف الكاتب الصحفي والمفكر الفني إلهامي سمير عن الدور الحيوي الذي لعبه الفنانون المصريون عبر التاريخ في دعم المجتمع والوطن، مؤكدًا أن الفنان ليس مجرد وسيلة للتسلية أو تقديم المسلسلات، بل هو قوة ناعمة تستطيع التأثير في الروح الوطنية للشعب، خاصة في أوقات الأزمات.

وأشار   خلال برنامج حقائق وأسرار للإعلامي مصطفي بكري إلى أحداث هامة مثل أعوام 1956، 1967، وأكتوبر 1973، حين كان للفن دور بارز في رفع الروح المعنوية للمواطنين وجمع التبرعات لصالح المجهود الحربي، مؤكّدًا أن كل مؤسسة لها دورها من الكاتب والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة، والفنان يظل حاضرًا في قلب الحدث.

أم كلثوم: رمز الفن الوطني

سلط إلهامي سمير الضوء على كوكب الشرق أم كلثوم ودورها الوطني البارز منذ ثورة 1919، حيث قدمت أغاني تتعلق بالزعيم الوطني سعد زغلول، وهو جانب قد لا يعرفه الكثيرون.

وأكد سمير أن تأثير أم كلثوم لم يقتصر على الجانب الفني فقط، بل امتد ليكون أداة سياسية وثقافية، حيث حرصت الدول الأجنبية، بما فيها السلطات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، على متابعة تأثيرها الكبير في الشارع المصري.

محاولة اختطاف أم كلثوم دليل على قوة تأثير الفنان

نقل الكاتب الصحفي محمد التابعي عن أحد الملحقين البريطانيين أن السلطات البريطانية فكرت جديًا في اصطحاب أم كلثوم معها حال انسحابها من مصر، نظرًا لتأثيرها الكبير على الرأي العام.

كما لفت إلى أن الألمان كانوا يبثون أغانيها قبل وبعد نشراتهم، إدراكًا منهم لشعبيتها وتأثيرها، ما يوضح أن الفن أحيانًا يمتلك قوة تفوق كثيرًا من الوسائل الأخرى في التأثير على الشعوب.

دور أم كلثوم في دعم المجهود الحربي والتبرعات

بعد عدوان 1956، نظمت أم كلثوم حفلات وخصصت عائدها لصالح الجيش، مؤكدة أن دور الفنان الوطني لا يقتصر على الأداء، بل يمتد لمسؤوليات اجتماعية ووطنية.

ما يميز أم كلثوم هو أنها لم تسعَ للدعاية أو الشهرة من خلال هذه التبرعات، فحفلاتها كانت تجذب جماهير هائلة، لكنها لم تدع وسائل الإعلام لتوثيق تلك التبرعات، الأمر الذي يعكس إيمانها العميق بدور الفن الوطني ومسؤولية الفنان تجاه المجتمع.

