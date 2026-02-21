أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم السبت 21-2-2026

يرصد موقع صدي البلد أسعار الفواكه اليوم السبت 21-2-2026

أسعار الفاكهة:

• البرتقال البلدي والسكري: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

• البرتقال أبو سرة: من 10 إلى 16 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 24 اليوم 21-2-2026

• اليوسفي: من 5 إلى 11 جنيهًا.

• الليمون الحلو: من 15 إلى 20 جنيهًا.

• الليمون البلدي: من 13 إلى 17 جنيهًا.

• التفاح الأمريكي: من 50 إلى 100 جنيه.

• التفاح الجولدن واللبناني: من 50 إلى 70 جنيهًا.

• بلح سيوي: من 40 إلى 70 جنيهًا.

• بلح أسواني: من 15 إلى 45 جنيهًا.

• الجوافة: من 14 إلى 26 جنيهًا.

• الرمان: من 15 إلى 30 جنيهًا.

• الفراولة: من 15 إلى 21 جنيهًا.

• كانتلوب: من 8 إلى 16 جنيهًا.

• الموز البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا.

• الدوم: 20 جنيهًا للكيلو