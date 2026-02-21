أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم السبت 21-2-2026

يرصد موقع صدي البلد أسعار الفواكه اليوم السبت 21-2-2026
أسعار الفاكهة:
• البرتقال البلدي والسكري: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
• البرتقال أبو سرة: من 10 إلى 16 جنيهًا.
• اليوسفي: من 5 إلى 11 جنيهًا.
• الليمون الحلو: من 15 إلى 20 جنيهًا.
• الليمون البلدي: من 13 إلى 17 جنيهًا.
• التفاح الأمريكي: من 50 إلى 100 جنيه.
• التفاح الجولدن واللبناني: من 50 إلى 70 جنيهًا.
• بلح سيوي: من 40 إلى 70 جنيهًا.
• بلح أسواني: من 15 إلى 45 جنيهًا.
• الجوافة: من 14 إلى 26 جنيهًا.
• الرمان: من 15 إلى 30 جنيهًا.
• الفراولة: من 15 إلى 21 جنيهًا.
• كانتلوب: من 8 إلى 16 جنيهًا.
• الموز البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا.
• الدوم: 20 جنيهًا للكيلو