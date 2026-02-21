قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتهام مؤلف مسلسل فخر الدلتا بالتحرش.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
معتز الخصوصي

أصدرت الجهة المنتجة لمسلسل فخر الدلتا ، بيانًا رسميًا للإعلان عن حذف اسم مؤلف العمل من التتر، بسبب منشورات على 'السوشيال ميديا' تتضمن اتهامات له بالتحرش.

وجاء في بيان الجهة المنتجة لمسلسل فخر الدلتا: 'تود أسرة المسلسل أن توضح أنها أطلعت على المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص عضو في فريق الكتابة».

حذف اسم مؤلف مسلسل فخر الدلتا

وتابع: «وإذ نؤكد أننا نأخذ مثل هذه الاتهامات على محمل الجد، فقد تقرر إزالة اسم المذكور من تتر العمل مؤقتًا، وذلك إلى حين التحقق من صحة ما يتداول واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على ما تسفر عنه نتائج التحقيق».

واختتم بيان أسرة مسلسل فخر الدلتا: «وتؤكد أسرة العمل احترامها الكامل، وحرصها على أن ينال كل ذي حق حقه، في إطار من العدالة والشفافية».

تطورات أزمة مؤلف مسلسل فخر الدلتا

ومن جانبه، دعم الفنان أحمد عصام السيد قرار الجهة المنتجة، وكتب في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: «هتكلم حاليًا كأحمد عصام الفرد، نفسي الناس تكون مكتوب على جبينهم حقيقتهم عشان نتجنب مواقف كتير، لكن الحياة مش كده».

وتابع: «الساعات اللي فاتت فضلت ساكت وبسمع من صديقاتي إيه اللي المفروض أعمله عشان أعمل حاجة مفيدة، فمبدئيًا بسجل دعمي لأي بنت متضررة.. دايمًا مش سهل البوح وكشف الحاجات اللي زي دي لأسباب كتير، لكن دايمًا بيكون ده الصح.. ثانيًا مع اللي حصل واللي بيحصل، بحب أأكد إننا كرجالة محتاجين نكون منتبهين دايمًا، خصوصًا مع زيادة حوادث التحرش ضد النساء والبنات دلوقتي أكتر من أي وقت فات».

واختتم: «لو حد جالنا بشكوى، لازم نكون متفهمين وسريعي التحرك، مش دفاعيين لكن بنسمع وبنقدر. مش المفروض تحت أي ظرف نقلل أو نخفف من الوقائع دي.. ثالثًا لازم التغيير ييجي من النفس، دايمًا خليك واعي براحة أو عدم راحة الطرف اللي قدامك، واسأل واستأذن واستفسر.. بقول الكلام ده لنفسي قبل أي حد.. كل الدعم لكل امرأة شجاعة قررت تتكلم، وكل الدعم لكل امرأة لسة مش قادرة تتكلم».

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش

ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مسلسل فخر الدلتا مؤلف العمل التتر منشورات السوشيال ميديا

