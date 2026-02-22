قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفشة: نسعى للاستمرار في تقديم أداء يليق بتاريخ الاتحاد السكندري
حسن الشامي: أحمد فتوح ظلم نفسه.. وعلي ماهر مدرب بمواصفات أوروبية
تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026: اهتم بتفاصيل حياتك الصحية

العقرب
العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية التي تتسم بالقوة والعمق والغموض، كما يعرف مواليده بالإصرار الشديد على تحقيق أهدافهم، وامتلاك حدس قوي، لكنهم قد يميلون أحيانًا إلى الشك أو الحذر الزائد في التعامل مع الآخرين.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

من أبرز مواليد هذا البرج: منى زكي، أحمد حلمي، جمال سليمان، مجدي يعقوب، فيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

حاول إنجاز مهمة واحدة معقدة بتركيز وهدوء، وقسّمها إلى خطوات صغيرة حتى لا تشعر بالضغط. استشارة شخص تثق به قد تمنحك رؤية مختلفة تساعدك على الحسم. كلما حافظت على روتين بسيط ومنظم، زادت قدرتك على التفكير بوضوح وتحقيق نتائج ملموسة.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيًا

يُفضل تأجيل القرارات المالية المهمة اليوم، والحرص على بقاء الأجواء إيجابية داخل فريق العمل. قد يضطر البعض للسفر بسبب التزامات مهنية. العاملون في مجالات الرعاية الصحية أو التكنولوجيا أو الطهي والمصارف قد يواجهون ضغطًا إضافيًا وساعات عمل أطول.

برج العقرب وحظك اليوم صحيًا

احرص على شرب كميات كافية من المياه، وقلّل من استخدام الشاشات لفترات طويلة دون راحة. الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في نمط حياتك الصحي سيعزز قدرتك على التحمل والتركيز خلال الأيام المقبلة.

برج العقرب عاطفيًا

إذا كنت أعزب، فقد تفتح محادثة صريحة بابًا لتعارف مميز مع شخص يقدّر مبادئك. لا تبالغ في اختبار الطرف الآخر أو إثارة الغيرة، بل اختر كلمات واضحة وصادقة. الأفعال البسيطة مثل رسالة لطيفة أو اهتمام صادق قد تبني علاقة أقوى على المدى الطويل.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

حافظ على هدوء نبرتك في الاجتماعات وكن ثابتًا في قراراتك. الجهود الصغيرة والمستمرة ستمنحك احترامًا وتقدمًا ملحوظًا. اهتم بمراجعة التفاصيل الدقيقة، وسجل إنجازاتك وشاركها بأسلوب لبق يعكس ثقتك بنفسك.

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ميكروبات

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ترشيحاتنا

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالأزهر: الصوم الحقيقي ينعكس أثره على اللسان والمعاملات

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر : القسم بالعصر في القرآن تنبيهٌ بأن العمر رأس مال الإنسان الحقيقي

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد