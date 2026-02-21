ضبط مخالفات تموينينة وذبح خارج السلخانة في اهناسيا ببني سويف

في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،تابع أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا، سير العمل في حملات الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة المركز، إلى جانب متابعة حملة المرافق لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما واصلت إدارة المتابعة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وذلك بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري، حيث تم المرور المفاجئ على عدد من محال الجزارة والمواد الغذائية بالمدينة وبعض القرى، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر ذبح خارج السلخانة، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي قرية النويرة تم إزالة تعدٍ على أرض زراعية في المهد بعزبة منصور لطيف، كما واصلت الوحدات القروية تمهيد الطرق ورفع التراكمات وصيانة كشافات الإنارة بمحيط المساجد ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي لأي أعمال بناء مخالف.