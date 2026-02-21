قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
ضبط مخالفات تموينينة وذبح خارج السلخانة في اهناسيا ببني سويف

في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،تابع  أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا، سير العمل في  حملات  الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة المركز، إلى جانب متابعة حملة المرافق لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما واصلت إدارة المتابعة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وذلك بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري، حيث تم المرور المفاجئ على عدد من محال الجزارة والمواد الغذائية بالمدينة وبعض القرى، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر ذبح خارج السلخانة، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي قرية النويرة تم إزالة تعدٍ على أرض زراعية في المهد بعزبة منصور لطيف، كما واصلت الوحدات القروية تمهيد الطرق ورفع التراكمات وصيانة كشافات الإنارة بمحيط المساجد ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي لأي أعمال بناء مخالف.

بني سويف اهناسيا محافظة بني سويف

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

الغندور يشيد بجمهور الزمالك في مباراة حرس الحدود

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

فطرت في مباراة مازيمبي.. محمد إبراهيم يفجر مفاجأة بشأن إفطاره بشهر رمضان

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

