عيد أبو الحمد يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل معاناة زوجته الصحية

كشف الفنان عيد أبو الحمد عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجته التي تعاني من آثار حقن طبية خاطئة، والتي تسببت في تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

وقال أبو الحمد، في مداخلة هاتفية لموقع "صدى البلد" الإخباري، إن زوجته تعاني منذ سبعة أشهر من صعوبة شديدة في الحركة، حيث أصبحت غير قادرة على المشي أو النهوض من السرير، ما دفعهم إلى البحث عن علاج طبي متخصص.

وأوضح الفنان أنه تم اتخاذ قرار بنقل زوجته إلى المستشفى لتلقي العلاج العاجل والمتابعة الطبية اللازمة، حيث أشار إلى أن حالتها تتطلب اهتماماً خاصاً في هذه الفترة الحرجة.

وعبّر العديد من متابعي الفنان عن دعمهم الكامل له ولزوجته، داعين الله أن يمنحها الشفاء العاجل.