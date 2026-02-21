قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
فن وثقافة

عيد أبو الحمد يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل معاناة زوجته الصحية

الفنان عيد أبو الحمد
أوركيد سامي

كشف الفنان عيد أبو الحمد عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجته التي تعاني من آثار حقن طبية خاطئة، والتي تسببت في تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

وقال أبو الحمد، في مداخلة هاتفية لموقع "صدى البلد" الإخباري، إن زوجته تعاني منذ سبعة أشهر من صعوبة شديدة في الحركة، حيث أصبحت غير قادرة على المشي أو النهوض من السرير، ما دفعهم إلى البحث عن علاج طبي متخصص.

وأوضح الفنان أنه تم اتخاذ قرار بنقل زوجته إلى المستشفى لتلقي العلاج العاجل والمتابعة الطبية اللازمة، حيث أشار إلى أن حالتها تتطلب اهتماماً خاصاً في هذه الفترة الحرجة.

وعبّر العديد من متابعي الفنان عن دعمهم الكامل له ولزوجته، داعين الله أن يمنحها الشفاء العاجل.

