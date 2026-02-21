قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياما ضربت مخرجين.. رامز جلال يسخر من غادة عبد الرازق
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هدى المفتي تلمس القلب في سوا سوا بشخصية أحلام

هدى المفتي
هدى المفتي

جسدت هدى المفتي في «سوا سوا» بساطة "أحلام" في مشهد إنساني هادئ أمام شريف الدسوقي، حيث حولت تطلعاتها العادية إلى لحظة اعتراف صادقة مؤثرة لواقعيتها الشديدة.

تحدثت "أحلام" عن أمنيتها الوحيدة في الشفاء من مرض سرطان العمود الفقري، ليس لشيء سوى رغبتها في النوم ليلاً دون ألم. وبسخرية مريرة، انتقدت المقولة الشائعة بأن "وجع النفس أقوى من وجع الجسد"، مؤكدة أن الألم الجسدي حين يسيطر على الإنسان لا يحتاج إلى مقارنات فلسفية، بل يحتاج فقط إلى الراحة.

ثم انتقلت أحلام للحديث عن أحلامها، والتي لم تكن قصوراً أو طموحات استثنائية، بل تفاصيل يومية غاية في البساطة. تمنت أن تتزوج من "هيما"، وأن تستيقظ بجواره لتعد له الإفطار، وتحلم بأن تنجب منه أربعة أطفال.

وتمنت أيضاً الذهاب معه إلى البحر، وأن يتشاركا الطبخ، بل وذكرت رغبتها في أكل "الشاورما" ببراءة تعكس شوقاً عميقاً لعيش حياة عادية.

وتكمن قوة المشهد في بساطته؛ فلم تؤدِ هدى المفتي الكلمات كأمنيات شاعرية، بل كأشياء تخشى ألا تتحقق. 

كانت نبرة صوتها تتأرجح بين الثبات والانكسار، ونظراتها تعكس تمسكاً بخيط أمل رفيع. بدا الأداء وكأنه اعتراف شخصي نابع من الداخل بأنها ورغم بساطة الأحلام فتبدوا بعيدة المنال.

مسلسل سوا سوا يدور حول إبراهيم وأحلام، شابان يحاولان تحقيق أبسط أحلامهم أن يكونا سوياً، لكن الظروف المحيطة بهم تعيق بين ذلك، المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي عدد من الممثلين، منهم أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، خالد كمال، حسني شتا ويقدّم معالجة تميل إلى الواقعية، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.

هدي المفتي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

عمرو دياب رفقة اولاده

عمرو دياب يتصدر المشهد الرمضاني بـ”ناقصاك القعدة”.. أ400 مليون مشاهدة في يومين فقط

سارة يوسف

سارة يوسف تكشف هويتها الحقيقية لمنة شلبي في الحلقة الثالثة من «صحاب الأرض»

أحمد عبد الحميد

بين البراءة والاستغلال.. أحمد عبد الحميد يقع في فخ نهى عابدين بـ"سوا سوا"

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد