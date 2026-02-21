هدى المفتي تلمس القلب في سوا سوا بشخصية أحلام

جسدت هدى المفتي في «سوا سوا» بساطة "أحلام" في مشهد إنساني هادئ أمام شريف الدسوقي، حيث حولت تطلعاتها العادية إلى لحظة اعتراف صادقة مؤثرة لواقعيتها الشديدة.

تحدثت "أحلام" عن أمنيتها الوحيدة في الشفاء من مرض سرطان العمود الفقري، ليس لشيء سوى رغبتها في النوم ليلاً دون ألم. وبسخرية مريرة، انتقدت المقولة الشائعة بأن "وجع النفس أقوى من وجع الجسد"، مؤكدة أن الألم الجسدي حين يسيطر على الإنسان لا يحتاج إلى مقارنات فلسفية، بل يحتاج فقط إلى الراحة.

ثم انتقلت أحلام للحديث عن أحلامها، والتي لم تكن قصوراً أو طموحات استثنائية، بل تفاصيل يومية غاية في البساطة. تمنت أن تتزوج من "هيما"، وأن تستيقظ بجواره لتعد له الإفطار، وتحلم بأن تنجب منه أربعة أطفال.

وتمنت أيضاً الذهاب معه إلى البحر، وأن يتشاركا الطبخ، بل وذكرت رغبتها في أكل "الشاورما" ببراءة تعكس شوقاً عميقاً لعيش حياة عادية.

وتكمن قوة المشهد في بساطته؛ فلم تؤدِ هدى المفتي الكلمات كأمنيات شاعرية، بل كأشياء تخشى ألا تتحقق.

كانت نبرة صوتها تتأرجح بين الثبات والانكسار، ونظراتها تعكس تمسكاً بخيط أمل رفيع. بدا الأداء وكأنه اعتراف شخصي نابع من الداخل بأنها ورغم بساطة الأحلام فتبدوا بعيدة المنال.

مسلسل سوا سوا يدور حول إبراهيم وأحلام، شابان يحاولان تحقيق أبسط أحلامهم أن يكونا سوياً، لكن الظروف المحيطة بهم تعيق بين ذلك، المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي عدد من الممثلين، منهم أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، خالد كمال، حسني شتا ويقدّم معالجة تميل إلى الواقعية، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.