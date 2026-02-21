عمل الإسماعيلية تنظم ندوة تثقيفية حول المخاطر البيولوجية وآليات السلامة والصحة المهنية

واصلت مديرية العمل برئاسة الدكتور أيمن شعبان مدير المديرية، جهودها التوعوية من خلال تنظيم ندوة تثقيفية بمصنع "أرجلو" بالمنطقة الاقتصادية بأبوخليفة التابعة لـ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك تحت شعار "سلامتكم أولًا".

وتناولت الندوة التعريف بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، وآليات التعرف على مسببات الأمراض المهنية وطرق الوقاية منها، فضلًا عن استعراض دور أجهزة السلامة والصحة المهنية في ضوء أحكام قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، والتأكيد على الالتزامات القانونية والفنية التي تكفل حماية العاملين والحفاظ على سلامة المنشآت.

شهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من العاملين وإدارة المصنع،

الذين أشادوا بالدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به المديرية، وجهودها المستمرة في تقديم الدعم الفني والإرشادي لتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل المنشآت الصناعية.