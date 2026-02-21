مدحت شلبي: ظهورى مع عادل إمام في مرجان أحمد مرجان محطة مهمة فى مشواري

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن تلقيه عروضًا متكررة لدخول مجال التمثيل، لكنه كان يرفض تلك العروض لأنه لا يمتلك الموهبة الكافية لذلك.

وتحدث مدحت شلبي، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، عن كواليس مشاركته في فيلم مرجان أحمد مرجان، موضحًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من رقم غير مسجل، وعندما رد أخبره المتصل بأنه الفنان عادل إمام، فظن في البداية أن الأمر مزاح وأغلق الهاتف، قبل أن يعاود الفنان الاتصال مرة أخرى، لتبدأ بعدها مشاركته في العمل السينمائي.

وشدد مدحت شلبي، على أن مشاركته في فيلم «مرجان أحمد مرجان» كانت محطة مهمة في مشواره، معربًا عن فخره بالعمل مع عادل إمام في هذا الفيلم، مؤكدًا على أن بدايته المهنية كانت من خلال التلفزيون المصري، الذي شهد انطلاقته الأولى في عالم الإعلام.