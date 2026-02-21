الفيلم اللبناني القصير “يوماَ ما ولد” يفوز بالدب الذهبي في مهرجان برلين

إنجاز جديد للأفلام اللبنانية في المحافل العالمية، حيث فاز الفيلم اللبناني "يوماً ما ولد" إخراج ماري روز اسطا يفوز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير في الدورة السادسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي الدولي.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن برنامج الأفلام القصيرة وكان الفيلم اللبناني والعربي الوحيد في المسابقة الرسمية.



يقدم الفيلم من تمثيل خالد حسن وأنطوان ضاهر، سردية تمزج بين الخيال والواقع السياسي اللبناني، من خلال حكاية طفل يمتلك قوى استثنائية، يكبر في قرية يرافق فيها هدير الطائرات الحربية تفاصيل حياته اليومية، ليصبح هذا الصوت جزءاَ من وعيه وتكوينه وعلاقته بالعالم.



كان مهرجان برلين في دورته الـ76 قد منح المخرج السينمائي هايلي جيريما جائزة الكاميرا، فيما خضع جيريما لجلسة تصوير لتوثيق تسلمه الجائزة.



وفي سياق متصل غابت النجمة إيمي آدامز عن حضور العرض العالمي الأول لفيلمها At the Sea المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي.