محافظ الوادي الجديد: هذه المرحلة تتطلب توحيد الجهود لتحقيق مطالب المواطنين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدائرتي المحافظة، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المشترك بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية؛ بما يُسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية بالمراكز المختلفة.

وأكّدت المحافظ خلال اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين الجانبين، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات المتعلقة بالخدمات الجماهيرية ونقل نبض الشارع، تماشيًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ لتعزيز تحسين الأداء الخدمي.

كما شددت على أن هذه المرحلة تتطلب توحيد الجهود لتحقيق مطالب المواطنين، ووضع حلول عملية للتحديات المطروحة، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مؤكدةً على استمرار التنسيق والتشاور بما يحقق الصالح العام.