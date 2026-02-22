قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
تحذير جماعي .. بيان «عربي – إسلامي»: لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
غضب برلماني وحزبي من تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.. ومطالب باحترام القانون الدولي
محافظات

رابع أيام شهر رمضان .. موعد أذان المغرب اليوم الأحد في أسوان

أذان المغرب
أذان المغرب
محمد عبد الفتاح

ينشر موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الأحد 22-2- 2026 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

-موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:54 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:17 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:02ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:20 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:47 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:01 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدّد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراءة القرآن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيرة لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

