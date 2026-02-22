خوان بيزيرا يُفاجئ الجمهور برسالة وقت الإفطار .. ماذا قال ؟

أثار النجم البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلًا واسعًا بين الجماهير المصرية، بعدما حرص على تناول الإفطار مع أذان المغرب، ووجّه رسالة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب خوان بيزيرا عبر موقع التواصل الاجتماعي وقت الإفطار:

«اللهم لك صُمت، رمضان كريم».

وظهر بيزيرا في مقطع فيديو وهو يشرب الماء وقت آذان المغرب رفقة صديقه، موجهاً رسالة إلى الجماهير :"رمضان كريم"، وعلق أحد المشجعين: "شكله صايم معانا"، وعلق آخر برمز قلب أحمر.



خوان بيزيرا يتألق أمام كايزر تشيفز

ويأتي عيد ميلاد بيزيرا بعد ساعات من فوز الزمالك على كايرز تشيفز بالكونفدرالية الأفريقية والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

ويعد بيزيرا، أحد الأعمدة الرئيسية بصفوف الزمالك، حيث يلعب بمركزي الجناح الأيمن وصانع الألعاب، ودائما ما يمتلك حماسا كبيرا في احتفالاته مع جماهير القلعة البيضاء التي تعول عليه الكثير في المنافسات المقبلة للفريق.