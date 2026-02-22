قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وحدة السكان بإسنا تعقد تدريبًا متخصصًا عن تقنيات تجفيف الطماطم

وحدة السكان بإسنا تعقد تدريبًا متخصصًا عن تقنيات تجفيف الطماطم بمجمع الصناعات الغذائية بالكيمان
وحدة السكان بإسنا تعقد تدريبًا متخصصًا عن تقنيات تجفيف الطماطم بمجمع الصناعات الغذائية بالكيمان
شمس يونس

نظمت وحدة السكان الفرعية بمركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر ورشة تدريبية موسعة حول تقنيات تجفيف الطماطم داخل مجمع الصناعات الغذائية بقرية كيمان المطاعنة.

وذلك في إطار جهود الدولة لمعالجة القضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية ودعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

جاءت الفعالية تحت رعاية منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبإشراف فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة.

تولى تنفيذ البرنامج التدريبي المهندس أحمد ثابت درويش، خبير تجفيف الحاصلات الزراعية، حيث تناولت الورشة أحدث الأساليب العلمية لتجفيف الطماطم بما يحقق جودة مناسبة للتصدير، إلى جانب استعراض آليات تقليل الفاقد من المحصول وتحويله إلى منتج اقتصادي مرتفع القيمة، فضلًا عن توضيح اشتراطات سلامة الغذاء والمعايير القياسية المطلوبة للأسواق العالمية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات التنفيذية والقطاع الخاص، بهدف تحويل قرى إسنا إلى مناطق إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مسارات التنمية.

من جانبها أوضحت رشا شعبان رئيس وحدة السكان بالمحافظة، أن العمل مستمر في تنفيذ الندوات والأنشطة المدرجة ضمن الخطة الشهرية للوحدة، بدعم من الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية وقيادات المحافظة.

وجرت فعاليات الورشة تحت متابعة وإشراف هشام أبو زيد نائب المحافظ، وعبدالله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، وعلي سيد صادق رئيس مركز ومدينة إسنا.

الاقصر محافظة الاقصر اخبار الاقصر

