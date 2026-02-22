قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الغربية.. ضبط تاجر استولى وتصرف فى سلع تموينية مدعمة بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من ضبط تاجر تموينى بمدينة طنطا، استولى وتصرف على سلع تموينية مدعمة محظور بيعها خارج منظومة البطاقات التموينية عبارة عن 200 كيلو سكر و300  كيس مكرونة ببيعها فى السوق السوداء للتربح ماليا من فارق السعر بدون وجه حق.

حملات تموينية 


كان ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، قد كلف مدير إدارة تموين بندر  طنطا بتشكيل حملة استهدفت التفتيش على عدد من البدالين التموينيين  ببندر طنطا.

ردع مخالفين 


ورصدت الحملة تاجر تموينى تصرف فى سلع تموينية عبارة عن 200 كيلو سكر و300 كيس مكرونة، وبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أمن الغربية 

وتم تحرير محضر بالواقعة ضد التاجر النتلاعب فى السلع التموينية المدعمة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

