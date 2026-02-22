قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتشكيل المتوقع
ديني

قرآن كريم.. اعرف آداب قراءة كتاب الله وكيف تعظمه

قرآن كريم
قرآن كريم
شيماء جمال

قرآن كريم.. رمضان شهر القرآن ، يتسابق فيه المسلمون بختم القرآن الكريم فيه لينالوا الثواب العظيم، حيث إن لهم بكل حرف يتلوه فى كتاب الله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولكن هناك بعض الآداب ينبغى على المسلمين ان يحرصوا على فعلها عن قراءة القرآن الكريم، سنذكرها فى السطور القادمة.


آداب قراءة القرآن الكريم

- إخلاص النية لله -عزّ وجل- عند قراءة القرآن الكريم.
- التسوك؛ كما ورد في السنة النبوية، بحيث يبدأ من الجانب الأيمن من فمه.
- الطهارة؛ فإذا قرأ القرآن محدثًا جاز له ذلك، وإن كان القارىء بفعله هذا قد ارتكب المكروه، وترك الأفضل.
- قراءة القرآن الكريم في مكان نظيف؛ ولذلك يُستحب القراءة في المسجد؛ لكونه نظيفًا، بالإضافة إلى أنه محصل لفضيلة أخرى هي الاعتكاف؛ ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أنه قبل دخول المسجد يُفضل أن ينوي المسلم الاعتكاف.
- استقبال القبلة عند قراءة القرآن الكريم، والجلوس بخشوع ووقار، ولا بدّ من الإشارة إلى جواز القراءة في حالة الوقوف، أو الاستلقاء، ولكن أجر قراءة الجلوس أفضل.
- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قبل الشروع بالقراءة، وذلك بقوله: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، أو يزيد عليها بقوله: «من همزه ونفخه ونفثه».
- البسملة بقول:«بسم الله الرحمن الرحيم» في بداية كل سورة من سور القرآن الكريم، باستثناء سورة البراءة.
- ترديد الآيات القرآنية للتدبر، فإذا مرّ بآية من آيات العذاب، استعاذ بالله من شر العذاب؛ فيقول: «اللهم أني أسألك العافية»، وإذا مرّ بآية تنزيه نزه الله؛ فيقول: «سبحان الله، أو تبارك الله وتعالى».
- تعظيم القرآن الكريم بتجنب الحديث أثناء تلاوته، وتجنب النظر إلى ما يشتت الذهن.
- قراءة القرآن الكريم من المصحف أفضل من قراءته غيبًا؛ لأن النظر في المصحف عبادة يؤجر عليها القارئ؛ حيث تجتمع القراءة والنظر.
- تجنب ترقيق الصوت أثناء القراءة.
- التوقف عن القراءة عند التثاؤب حتى يزول.

كيف تعظم كتاب الله

▪️لا تضع فوق المُصحف شيئًا.

▪️لا تمد رجليك في مقابله أو بجواره.

▪️لا تحتفظ بأوراق أو أموال بداخله.

▪️لا تضعه على الأرض مباشرة.

▪️لا تجعل منه متكأ.

▪️لا تصحبه معك إلى الخلاء.

▪️لا تكتب فيه مدونات شخصية.

▪️حافظ عليه بالتغليف ولصق ما قطع منه.

▪️احفظه بعيدًا عن الأطفال الصغار.

▪️احفظه في مكانٍ يليق به بعيدًا عن الغبار والأتربة.

▪️أكرم ورقاته إذا كانت متناثرة.

▪️إذا انتهيت من القراءة، أغلقه ولا تدعه مفتوحًا.

▪️اجعل لك وردًا من قراءته، وفهمه، وتدبر معانيه، واحفظه في صدرك، وتخلق بأخلاقه، واجعله حصنًا لك من نزغات الشياطين، واعلم أنه شفاء للعلل ورحمة تجلب الظلل، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس: 57،58

قرآن كريم قران كريم القرآن الكريم المصحف كتاب الله كلام الله آداب قراءة القرآن الكريم كيف تعظم كتاب الله

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

يوسف عبدالعزيز والبيلي

تنس طاولة.. يوسف عبدالعزيز والبيلي يتأهلان لثمن نهائي الزوجي ببطولة سنغافورة سماش

محمد صلاح

محمد صلاح يستعد لتحقيق رقم قياسي جديد مع ليفربول أمام نوتنجهام

زيزو

فحص طبي جديد لزيزو في الأهلي.. متى يعود للمشاركة؟

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

