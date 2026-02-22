قرآن كريم.. اعرف آداب قراءة كتاب الله وكيف تعظمه

قرآن كريم.. رمضان شهر القرآن ، يتسابق فيه المسلمون بختم القرآن الكريم فيه لينالوا الثواب العظيم، حيث إن لهم بكل حرف يتلوه فى كتاب الله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولكن هناك بعض الآداب ينبغى على المسلمين ان يحرصوا على فعلها عن قراءة القرآن الكريم، سنذكرها فى السطور القادمة.



آداب قراءة القرآن الكريم

- إخلاص النية لله -عزّ وجل- عند قراءة القرآن الكريم.

- التسوك؛ كما ورد في السنة النبوية، بحيث يبدأ من الجانب الأيمن من فمه.

- الطهارة؛ فإذا قرأ القرآن محدثًا جاز له ذلك، وإن كان القارىء بفعله هذا قد ارتكب المكروه، وترك الأفضل.

- قراءة القرآن الكريم في مكان نظيف؛ ولذلك يُستحب القراءة في المسجد؛ لكونه نظيفًا، بالإضافة إلى أنه محصل لفضيلة أخرى هي الاعتكاف؛ ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أنه قبل دخول المسجد يُفضل أن ينوي المسلم الاعتكاف.

- استقبال القبلة عند قراءة القرآن الكريم، والجلوس بخشوع ووقار، ولا بدّ من الإشارة إلى جواز القراءة في حالة الوقوف، أو الاستلقاء، ولكن أجر قراءة الجلوس أفضل.

- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قبل الشروع بالقراءة، وذلك بقوله: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، أو يزيد عليها بقوله: «من همزه ونفخه ونفثه».

- البسملة بقول:«بسم الله الرحمن الرحيم» في بداية كل سورة من سور القرآن الكريم، باستثناء سورة البراءة.

- ترديد الآيات القرآنية للتدبر، فإذا مرّ بآية من آيات العذاب، استعاذ بالله من شر العذاب؛ فيقول: «اللهم أني أسألك العافية»، وإذا مرّ بآية تنزيه نزه الله؛ فيقول: «سبحان الله، أو تبارك الله وتعالى».

- تعظيم القرآن الكريم بتجنب الحديث أثناء تلاوته، وتجنب النظر إلى ما يشتت الذهن.

- قراءة القرآن الكريم من المصحف أفضل من قراءته غيبًا؛ لأن النظر في المصحف عبادة يؤجر عليها القارئ؛ حيث تجتمع القراءة والنظر.

- تجنب ترقيق الصوت أثناء القراءة.

- التوقف عن القراءة عند التثاؤب حتى يزول.

كيف تعظم كتاب الله

لا تضع فوق المُصحف شيئًا.

لا تمد رجليك في مقابله أو بجواره.

لا تحتفظ بأوراق أو أموال بداخله.

لا تضعه على الأرض مباشرة.

لا تجعل منه متكأ.

لا تصحبه معك إلى الخلاء.

لا تكتب فيه مدونات شخصية.

حافظ عليه بالتغليف ولصق ما قطع منه.

احفظه بعيدًا عن الأطفال الصغار.

احفظه في مكانٍ يليق به بعيدًا عن الغبار والأتربة.

أكرم ورقاته إذا كانت متناثرة.

إذا انتهيت من القراءة، أغلقه ولا تدعه مفتوحًا.

اجعل لك وردًا من قراءته، وفهمه، وتدبر معانيه، واحفظه في صدرك، وتخلق بأخلاقه، واجعله حصنًا لك من نزغات الشياطين، واعلم أنه شفاء للعلل ورحمة تجلب الظلل، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس: 57،58