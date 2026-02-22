قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عمرو الليثي: اسم الله "الرحيم" ورحمته مش بتسيبك في نص الطريق

عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد إبراهيم

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة برنامج "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان : الرحيم، الاسم اللي بييجى دايمًا ملاصق لاسم الرحمن، لأنهم ما ينفعوش من غير بعض. الرحمن رحمته واسعة وعامة، لكن الرحيم رحمته خاصة وثابتة ومستمرة. رحمة مش بتسيبك في نص الطريق، لكن بتمسك إيدك وتكمل بيك المشوار.

وتابع عمرو الليثي: الرحيم معناها إن ربنا مش بس ستر عليك مرة، لكن بيسترك كل مرة. مش بس غفر ذنب، لكن بيعلمك ازاي ما ترجعش له. الرحيم رحمته في التفاصيل الصغيرة اللي محدش واخد باله منها. في دمعة نزلت لوحدها وأنت ساجد من غير ما حد يشوف. في وجع كنت فاكر إنك لوحدك فيه، وبعدين اكتشفت إنك طلعت أقوى.

وأضاف عمرو الليثي: في موقف صعب عدى وساب جواك درس عمرك ما حتنساه. الرحيم مش بس بيشيل عنك الألم، لكن بيخلية سبب النجاة. رحيم يعني مش بيسيبك على غلطة ومش بيستعجل العقاب، وبيفتح باب التوبة كل يوم.

واستطرد عمرو الليثي: الرحيم مش بس رحمته في الآخرة، دي هنا كمان في الدنيا. في كل نفس، في الراحة بعد التعب، في السكينة بعد القلق، في الصبر اللي نزل فجأة وأنت مش فاهم ازاي.

ووجه الليثي نصيحة بالبرنامج .. وأحنا صايمين، مش بس بنبعد عن الأكل والشرب، ده لازم كمان نصوم بلساننا. كلمة واحدة ممكن تجرح وتضيع أجر صيام يوم كامل. غيبة، نميمة، سخرية، حتى العصبية ورفع الصوت، كلها حاجات بتخصم من روح الصيام.

واختتم عمرو الليثي: جرب بدل ما ترد، تسكت. وبدل ما تنقد، تدعي. وبدل ما تغلط، تفتكر إنك صايم. لأن صيام اللسان هو أسرع طريق لصيام مقبول.

برنامج أبواب الخير

وعلي جانب آخر يقدم  البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما يقدم عدد كبير من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.

كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان.

فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج

يذاع برنامج أبواب الخير  يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصرا عبر اثير إذاعة راديو مصر والإعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار .

عمرو الليثي برنامج أبواب الخير برنامج عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي

