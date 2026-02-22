قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: توجيهات مدبولي للمحافظين تعزز ثقة الشارع في الأداء الحكومي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أميرة خلف

أشادت النائبة شيماء نبيه، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين، بعد تشكيله الجديد، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً تنفيذيا مختلفا لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن  .

وأكدت" نبيه" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد" أن المحافظين الجدد يقع على كاهلهم مسؤلية كبيرة تجاه الملفات الخدمية والتنموية العاجلة، مشددة على ضرورة العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، لضمان تحسين مستوى الخدمات وتعزيز ثقة الشارع في الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بعد تشكيله الجديد، وحلف المحافظين الجدد والنواب الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وفي بداية الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تهنئته للمحافظين على توليهم مهامهم الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مسئولياتهم خلال المرحلة المقبلة .


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن “المرحلة المقبلة ستدار بمنطق الأولويات والنتائج، فكل محافظ مطالب ـ منذ اليوم الأول ـ بتحديد أهم ثلاثة ملفات عاجلة في محافظته، مع وضع خطة تحرك واضحة وجدول زمني مختصر، ونحن في سباق مع الوقت، والمواطن ينتظر أثرًا مباشرًا على الأرض، ولذلك سيكون معيارنا الأساسي هو ما يتحقق فعليًا، لا ما يُعرض على الورق”.

مصطفى مدبولي المحافظين السيسي مجلس النواب الشارع المصري الملفات الحيوية

