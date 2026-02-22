مناقشات بين الجامعة العربية والجزائر لبحث تطورات القضية الفلسطينية

بحث فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم مع السفير محمد سفيان برّاح سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الجامعة.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الحرب التدميرية الشاملة التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة، وما خلفته من آثار معيشية وإنسانية كارثية.

وتناول اللقاء الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الضفة الغربية، بما في ذلك الخطوات الأخيرة الرامية إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، في إطار سياسات الضم والتوسع.

وبحث الجانبان أوجه التعاون بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة والمندوبية الدائمة للجزائر لدى الجامعة، بما يخدم مصلحة العمل العربي المشترك.