قيادي بحماة الوطن: الموقف المصري من القضية الفلسطينية مرجعية للاستقرار الإقليمي

أكد أشرف أبو النصر، أمين التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن التصريحات المنسوبة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل يعكس بوضوح ثبات العقيدة السياسية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية حق وعدالة، وملفًا يرتبط بشكل مباشر بمحددات الأمن القومي المصري والعربي، وليس مجرد موقف دبلوماسي عابر.

أوضح القيادي في حزب حماة الوطن، في بيان له، أن محاولات شرعنة ضم الأراضي أو فرض واقع جغرافي جديد بالقوة تمثل تهديدًا صريحًا لمنظومة القانون الدولي، وتقوض فرص الاستثمار والتنمية في المنطقة، مشيرًا إلى أن غياب الحل العادل والشامل يظل أحد أبرز معوقات الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما تدركه الدولة المصرية التي تربط بين السلام والتنمية باعتبارهما مسارين متلازمين لا ينفصلان.

وأضاف أن التحرك المصري يتسم بالاتزان والمسؤولية، حيث يجمع بين الحزم في حماية الحقوق الفلسطينية، والانفتاح على كافة المسارات السياسية التي تدعم حل الدولتين وفق حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن القاهرة تمثل صوتًا عاقلًا يحافظ على توازنات المنطقة ويمنع انزلاقها نحو مزيد من التوترات.

وأشار أمين التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية يعكس رؤية استراتيجية أشمل تقوم على ترسيخ بيئة إقليمية آمنة وجاذبة للتنمية، لافتًا إلى أن أي تسوية عادلة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ستنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار والتكامل الاقتصادي في الشرق الأوسط.

واختتم النائب أشرف أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية ستواصل دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق العربية، والعمل على توحيد الجهود الدولية نحو مسار سياسي جاد يحقق السلام العادل والشامل، ويحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة، ويضع حدًا لدوائر الصراع التي طال أمدها.