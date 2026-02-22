قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار عمرة رمضان 2026 النصف الثاني وبرامج الحجز بالتفصيل
قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان في الجامع الأزهر
"صحاب الأرض" الحلقة 5.. حوار مؤثر بين منة شلبي وإياد نصار ودخول المساعدات المصرية غزة
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عبد المنعم قتيلو رئيسا لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

الدكتور طارق العرابي
الدكتور طارق العرابي
زينب الزغبي

أعلن المهندس أشرف فتحى محمود،رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم عقد الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ، وذلك فى ضوء القرار الوزارى رقم( ١٠٥٢) لسنة ٢٠٢٥م الخاص بتحديد إختصاصات مجالس الأمناء بالمدن العمرانية الجديدة .

شهدت  الجلسه، إجراء عملية التصويت لإختيار رئيس مجلس الأمناء والوكيلين، كاشفا أن نتائج الجلسة أسفرت عن إنتخاب المحاسب عبد المنعم قتيلو رئيسًا لمجلس الأمناء بالتزكية ، والدكتور  محمد أنور العرابى وكيلًا أول للمجلس بالتزكية، و صلاح البرلسى وكيلًا ثانيًا بالتزكية،بما يعكس توافق الأعضاء على تشكيل قيادة قادرة على دعم مسيرة العمل المؤسسى،بما يضمن تنظيم العمل وتفعيل دور المجلس فى متابعة القضايا الخدمية والتنموية بالمدينة.

من جانبه قدم رئيس الجهاز، خالص تهانيه للمحاسب عبد المنعم قتيلو بمناسبة إنتخابه رئيسًا للمجلس، وللوكلاء، العرابي والبرلسي .

عقب ذلك، تولى المحاسب عبد المنعم قتيلو رئاسة الجلسة، حيث تم إستكمال أعمالها وفق القواعد المنظمة، وذلك لإعتماد التشكيلات النهائية للجان الداخلية واللجنة التنفيذية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل المنظم والتنسيق المشترك.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد العرابي وكيل أول المجلس على أن مدينه دمياط الجديدة تعد من المدن الصناعيه والتجاريه والساحليه وسكانها تطلعات وطموحات يجب الاهتمام بها.

كما أشار  على أهمية الدور الذى يضطلع به مجلس الأمناء كشريك أساسى فى دعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات وأمال وطموحات سكان مدينة دمياط الجديدة بما يتناسب مع طبيعة المدينه وموقعها الجغرافي الهام .

دمياط مجلس الامناء طارق العرابي تنشيط السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

وظائف بقطاع "التعبئة والتغليف"

برواتب تصل لــ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بقطاع «التعبئة والتغليف»

بالصور

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد