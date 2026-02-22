عبد المنعم قتيلو رئيسا لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

أعلن المهندس أشرف فتحى محمود،رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم عقد الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ، وذلك فى ضوء القرار الوزارى رقم( ١٠٥٢) لسنة ٢٠٢٥م الخاص بتحديد إختصاصات مجالس الأمناء بالمدن العمرانية الجديدة .

شهدت الجلسه، إجراء عملية التصويت لإختيار رئيس مجلس الأمناء والوكيلين، كاشفا أن نتائج الجلسة أسفرت عن إنتخاب المحاسب عبد المنعم قتيلو رئيسًا لمجلس الأمناء بالتزكية ، والدكتور محمد أنور العرابى وكيلًا أول للمجلس بالتزكية، و صلاح البرلسى وكيلًا ثانيًا بالتزكية،بما يعكس توافق الأعضاء على تشكيل قيادة قادرة على دعم مسيرة العمل المؤسسى،بما يضمن تنظيم العمل وتفعيل دور المجلس فى متابعة القضايا الخدمية والتنموية بالمدينة.

من جانبه قدم رئيس الجهاز، خالص تهانيه للمحاسب عبد المنعم قتيلو بمناسبة إنتخابه رئيسًا للمجلس، وللوكلاء، العرابي والبرلسي .

عقب ذلك، تولى المحاسب عبد المنعم قتيلو رئاسة الجلسة، حيث تم إستكمال أعمالها وفق القواعد المنظمة، وذلك لإعتماد التشكيلات النهائية للجان الداخلية واللجنة التنفيذية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل المنظم والتنسيق المشترك.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد العرابي وكيل أول المجلس على أن مدينه دمياط الجديدة تعد من المدن الصناعيه والتجاريه والساحليه وسكانها تطلعات وطموحات يجب الاهتمام بها.

كما أشار على أهمية الدور الذى يضطلع به مجلس الأمناء كشريك أساسى فى دعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات وأمال وطموحات سكان مدينة دمياط الجديدة بما يتناسب مع طبيعة المدينه وموقعها الجغرافي الهام .