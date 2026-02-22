توفير محولات كهرباء أعلى في الطاقة.. محافظ مطروح يتفقد مدينة السلوم الحدودية

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بحصر جميع أعمدة إنارة الطاقة الشمسية وحالتها الفنية مع الإسراع بتوفير محولات كهرباء اعلي في الطاقة ومراجعة شبكات وأعمدة الإنارة خاصة بالقري والتجمعات.

جاء ذلك خلال اول زيارة ميدانية لمحافظ مطروح بمدينة السلوم يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام ورمضان فركاش رئيس المدينة ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة

واستمع محافظ مطروح إلى مطالب واحتياجات المدينة وقراها في القطاعات الخدمية المختلفة موجهاً بضرورة إلحاق طلاب المرحلة الإعدادية بكل من قريتى بق بق وأبو زريبة بفصول أو على فترتين بالمدرسة الابتدائية لتخفيف معاناة الانتقال لمسافة كبيرة لتلقي التعليم بمدينة السلوم ،كذلك حصر الخريجين بالسلوم الراغبين في العمل كمعلمين بمدارس المدينة وقراها لسد العجز.

وفي قطاع المياه وجه بالاسراع في إنهاء محطة تحلية بطاقة الف م3 / يوم لتضاف إلى الإنتاجية الحالية لمحطة السلوم بإجمالي 3500 م3 ،وتيسير توزيع المياه إلى أهالي القرى.

وفي قطاع التموين وجه محافظ مطروح بالاسراع في تخصيص منفذ لبيع السلع الغذائية الأساسية من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة (دلتا ماركت )وذلك داخل الوحدة المحلية، ومتابعة توفير السلع ومراقبة الجودة والأسعار.

وفي قطاع الصحة شدد المحافظ على توفير الأدوية بالوحدات الصحية بقريتى بق بق وأبو زريبة، ومتابعة صرف مرتبات الاطباء بمستشفى السلوم.

كما شدد محافظ مطروح على الاهتمام بالنظافة العامة مع تكثيف العمل وزيادة أعداد صناديق القمامة وعمل سور على الأرض الفضاء بكورنيش المدينة للظهور بالشكل اللائق والحفاظ على البيئة ، مع دراسة الاستغلال الاقتصادى الأمثل لها.