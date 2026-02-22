دمياط .. خطة لإنشاء موقف سيارات الأجرة بالسرو

بحث الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، ميدانيًا، خطة إنشاء موقف لسيارات الأجرة بمدينة السرو.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و النائب وليد التمامى و النائب أمير الصديق عضوا مجلس الشيوخ، وفايزة فودة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو.

وناقش " محافظ دمياط " خطة إنشاء الموقف بالجهود الذاتية وفقًا لعدد من المعايير والاشتراطات، وذلك لخدمة أهالي المدينة والتيسير عليهم.

وفى سياق آخر ، بحث " المحافظ " مخطط تطوير مدخل المدينة وتابع ما تم تنفيذه من تنسيقات مع قطاعات المرافق لنهو الأعمال قبل البدء فى تنفيذ التطوير.

وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " حرص المحافظة على التعاون مع نواب البرلمان لتنفيذ الرؤى والخطط التنموية وخدمة أهالي المحافظة.